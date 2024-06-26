人民网北京6月26日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）有关情况。国家发展改革委副主任李春临在会上表示，《政策措施》围绕创业投资“募、投、管、退”全链条全生命周期各环节，提出了四方面政策举措。

在募资端，引导保险资金等长期资金投资创业投资，扩大金融资产投资公司直接股权投资试点范围，动员有条件的社会资本做“耐心资本”，解决行业“缺长钱”和“无米下锅”的问题。

在投资端，针对很多创投机构反映“有钱也难投出去”的问题，由国家发展改革委牵头，会同相关部委，建立创业投资与创新创业项目的对接机制，为广大创投机构提供一批优质的、符合国家发展方向的和战略导向的好项目，解决钱往哪里投的问题。

在管理端，提出要持续加强对政府和国有企业出资的创业投资基金的管理，建立健全符合行业特点和发展规律的管理体制和尽职合规责任豁免机制。针对各方普遍关心的税收和监管问题，提出持续落实落细创业投资企业的税收优惠政策。同时，按照《私募投资基金监督管理条例》相关要求，对创投基金实施与其他私募基金区别对待的差异化的监管政策。

在退出端，重点是拓宽退出渠道，优化创业投资基金的退出政策。

(责编：罗知之、吕骞)

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