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国资委：鼓励央企利用创业投资基金“投早、投小、投长期、投硬科技”

2024年06月26日15:53 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）有关情况。国务院国资委资本运营与收益管理局局长王海琳在会上表示，将指导中央企业用足用好现行相关政策，利用创业投资基金加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游中小企业的投资力度，鼓励投早、投小、投长期、投硬科技。

王海琳介绍，近年来，中央企业围绕增强核心功能、提高核心竞争力，有序开展了有关基金投资业务，充分利用基金聚集资本、决策灵活、分散风险的优势和特征，通过有效投资积极推动实体经济高质量发展。一直以来，国资委高度重视并积极推动创业投资发展，近年来也出台了一些政策文件，尤其是对创业投资基金提出了差异化的支持政策。截止到目前，中央企业共管理了126只创投基金，认缴规模529亿元，已投资金额313亿元，主要投向了先进制造、能源、电子信息等领域，在推动科技攻关、加大科研投入等方面取得了积极成效。

王海琳表示，国务院办公厅发布的《政策措施》从培育创投主体、拓宽资金来源、加强引导扶持、健全退出机制、优化市场环境等方面为创投行业发展营造了更好的政策环境。下一步，国资委将立足自身职责定位，加强与相关部门的沟通协同，在放宽规模限制、提高出资比例、注重整体业绩和长期回报考核，明确尽职免责容错条件等方面，给予中央企业创投基金更大支持。

“同时，我们也将指导中央企业用足用好现行相关政策，聚焦主责主业，结合自身优势和条件，利用创业投资基金加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游中小企业的投资力度，鼓励投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用，支持战略性新兴产业和未来产业，助力培育发展新质生产力，进一步推动实体经济高质量发展。”王海琳说。

(责编：杨曦、吕骞)
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