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金融监管总局：积极引导保险资金等长期资金投资创业投资

2024年06月26日16:06 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）有关情况。金融监管总局政策研究司司长李明肖在会上表示，国家金融监督管理总局积极引导保险资金等长期资金投资创业投资，引导银行业保险业按照市场化、法治化的原则，依法合规出资创业投资。

“这些年来，金融监管部门持续优化保险资金监管政策，先后印发了保险资金投资创业投资基金、财务性股权投资等五份监管政策文件，全面破除阻碍保险资金开展股权投资、风险投资、支持科技创新的制度障碍，允许保险资金投资由非保险类金融机构实际控制的股权投资基金，取消了投资单只创业投资基金募集规模的限制，支持保险机构加强与专业股权投资机构合作，拓宽创业企业长期资金的来源。目前，保险资金投资创业投资基金在监管政策层面畅通。”李春临说。

李春临介绍，为进一步引导保险资金发挥长期资金、耐心资本的作用，更好支持创业投资，金融监管总局于2023年9发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，明确了科技保险适用财产险风险因子计量的最低标准，推动释放更多保险资金进入到科技创新领域。比如，部分保险公司前期投资的国家集成电路“大基金”、国家中小企业发展基金等。这些保险资金投资的项目领域聚焦国家科技创新重大战略，取得了良好的经济和社会效应。

李春临指出，此外，为满足金融市场多层次的投资需求，金融监管总局积极支持信托公司、理财公司等资管机构加大创业投资支持力度，按照“卖者尽责、买者自负”原则，开发与创业投资相适应的长期投资资管产品。为有效控制金融风险，“资管新规”对资管产品向下投资，也就是资管产品再投资资管产品，实际上叫嵌套，对层数作出了限制。金融监管总局本着大力支持创业投资发展的原则，积极配合国家发展改革委出台了专项政策，允许符合条件的创业投资基金在接受资管产品投资的时候，不视为一层资管产品，相当于在风险可控的基础上，一定程度放松了监管要求，这有利于更好发挥资管产品的作用、积极支持创业投资“母基金”的发展。

下一步，金融监管总局将持续优化保险资金运用规则，研究提高保险资金投资创业投资基金集中度的比例上限，更好引导保险资金和相关资管机构在依法合规、风险可控的前提下，加大创业投资基金的配置力度，积极促进创业投资高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)
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