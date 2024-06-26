仰望U8登月保障车队迎接嫦娥六号返回 见证中国航天技术突破
2024年06月26日16:16 | 来源：中国网汽车
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原标题：仰望U8登月保障车队迎接嫦娥六号返回 见证中国航天技术突破
6月25日，嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域，工作正常，探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功。仰望U8登月保障车队在航天着陆场现场见证了这一历史性时刻。
嫦娥六号返回器成功着陆，实现了月球背面采样返回，凸显了中国在航天领域的技术突破。而仰望作为百万级高端新能源汽车品牌，从跨时代技术易四方的诞生，到首款现象级产品仰望U8取得良好的市场反馈，展现了新时代下中国汽车工业的崭新发展成果和强大技术实力。国产百万级新能源硬派越野仰望U8作为登月项目保障用车，深入内蒙古四子王旗，守护着陆安全。未来，仰望将持续深化与登月项目的合作，见证中国航天工程的不断突破。
(责编：曹淼、李源)
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