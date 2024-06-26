人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

仰望U8登月保障车队迎接嫦娥六号返回 见证中国航天技术突破

2024年06月26日16:16 | 来源：中国网汽车
小字号

原标题：仰望U8登月保障车队迎接嫦娥六号返回 见证中国航天技术突破

　　6月25日，嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域，工作正常，探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功。仰望U8登月保障车队在航天着陆场现场见证了这一历史性时刻。

　　嫦娥六号返回器成功着陆，实现了月球背面采样返回，凸显了中国在航天领域的技术突破。而仰望作为百万级高端新能源汽车品牌，从跨时代技术易四方的诞生，到首款现象级产品仰望U8取得良好的市场反馈，展现了新时代下中国汽车工业的崭新发展成果和强大技术实力。国产百万级新能源硬派越野仰望U8作为登月项目保障用车，深入内蒙古四子王旗，守护着陆安全。未来，仰望将持续深化与登月项目的合作，见证中国航天工程的不断突破。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：为创业投资营造更为有利的市场环境
　　人民网北京6月26日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）有关情况。证监会市场监管二司司长吴萌在会上表示，创业投资在促进科技、产业、金融的良性循环方面，推动创新资本形成方面都具有非常重要的作用。…
金融监管总局：积极引导保险资金等长期资金投资创业投资
　　人民网北京6月26日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）有关情况。金融监管总局政策研究司司长李明肖在会上表示，国家金融监督管理总局积极引导保险资金等长期资金投资创业投资，引导银行业保险业按照市场化、法治化的原则，依法合规出资创业投资。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部