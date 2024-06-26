人民网北京6月26日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）有关情况。证监会市场监管二司司长吴萌在会上表示，创业投资在促进科技、产业、金融的良性循环方面，推动创新资本形成方面都具有非常重要的作用。立足资本市场，为创业投资营造更为有利的市场环境，证监会将主要开展三方面工作：

第一，持续深化资本市场改革，提升多层次资本市场的服务覆盖面和精准度，努力为创业投资发挥作用提供更加有效的工具和平台。《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，也就是我们所说的新“国九条”发布之后，证监会深入贯彻落实，在各方的支持下加快完善资本市场相关配套政策体系，有针对性地丰富资本市场工具、产品和服务，努力为畅通创业投资的“募投管退”循环提供更加好的市场基础和支撑。

第二，做好差异化监管安排。首先从制度层面来看，去年7月份，《私募投资基金监督管理条例》正式发布，其中明确对创业投资基金实施分类监管，并且还专门设置了专章，在投资范围、投资期限、投资策略等方面都明确了应该符合的相关条件，在登记备案、资金募集、投资运作、风险监测、现场检查等方面也明确了要实施差异化监管和自律管理，对于主要从事长期投资、价值投资、重大科技成果转化的创业投资基金在投资退出方面提供便利。前期证监会也指导基金业协会进一步完善有关自律规则，比如，对于《登记备案办法》作了修订，其中对创投基金的首期最低实缴资金做了差异化安排。

第三，积极支持行业不断提升自身综合能力。我们加强与有关方面的协同，围绕“募投管退”全链条优化支持政策。引导私募股权创投基金“投早、投小、投长”，更好体现和发挥耐心资本的作用；同时支持行业提升综合实力，包括建立差异化和前瞻性研究、筛选和估值能力，强化风险管控和合规能力建设，不断提高风险管理和规范运作水平。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经