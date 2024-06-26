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证监会：推动“健全创业投资退出机制”等措施落实落地

2024年06月26日16:41 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）有关情况。针对创业投资的退出机制，证监会市场监管二司司长吴萌在会上表示，《政策措施》从拓宽创业投资退出渠道，优化创业投资基金退出政策两个方面做了相应的安排。证监会将继续加强和各方的协同配合，加强政策的动态评估，推动“健全创业投资退出机制”等措施的落实和落地。

吴萌介绍，近年来，证监会不断深化资本市场的改革和开放，努力为缓解“退出难”提供良好的基础。

首先，优化多层次资本市场的功能和机制。今年以来，证监会先后发布了“资本市场服务科技企业十六项措施”和“深化科创板改革八条措施”，为开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业建立和健全股权融资以及并购重组的“绿色通道”。同时，积极完善并购重组的支持政策，提高并购重组估值包容性，丰富并购重组支付工具，鼓励并购基金更好发挥作用。同时，证监会也注重发挥私募股权创投基金股份减持和投资期限“反向挂钩”机制的作用。到今年一季度末，已累计办理“反向挂钩”的申请超过2000单。

第二，多措并举，拓宽多元化的退出渠道。比如，证监会正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配，既丰富了退出的渠道，也有利于缓解对市场的冲击。再如，证监会先后在北京、上海、广东、浙江、宁波、江苏、安徽的区域性股权市场，开展私募基金的份额转让试点工作，目前已经完成私募份额转让232亿元，私募份额的质押融资316亿元。这项试点工作也将会有利于支持二手份额转让基金。

第三，继续保持境外上市通道的畅通。去年3月《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》实施以来，到上周五，一共有158家企业赴境外上市完成备案，其中85家在香港上市，73家在美国上市。

(责编：王震、吕骞)
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