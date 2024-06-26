近期，不少从来没到过中国的外国博主到中国旅游，感慨中国的真实面貌与西方舆论的刻画完全不一样，“没想到”“路转粉”等主题的视频在社交媒体上爆火，一个可信、可爱、可敬的中国形象展现给世界。

比如，有英国一家5口在中国旅行，深深着迷于中国高铁、外卖快递等的便捷性；有外国博主在广州、深圳被中国城市的现代化水平震撼；还有博主落地中国后感叹，“这是迄今为止留给我们最好印象的国家之一”。

这些外国游客一个共同的感受是，中国和他们想象中的截然不同。他们在西方舆论和政客那里听到了太多关于中国的负面叙事，甚至他们出发前也有焦虑和不安，但是到了中国之后他们“吃惊”地发现这里很安全、很方便、很热情。

文明因交流而多彩、因互鉴而丰富，旅游是不同国家、不同文化交流互鉴的重要渠道。中国接连出台一系列政策措施，提升外籍人员来华的便利度，彰显了在促进中外人员交流、持续深化对外开放方面的诚意。

免签“朋友圈”不断扩大。近日，中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。此前，去年12月，中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家试行免签政策；今年3月，中国又对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6国试行免签政策。这些举措极大提升了外籍游客来华的便利性，激发了他们“来中国走走看看”的积极性。今年一季度，中国免签入境外国人达198.8万人次，同比上升266.1%。

在华便利度明显提升。为更好满足包括外籍来华人员在内群体多样化的支付服务需求，今年3月7日，国务院办公厅发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，在改善银行卡受理环境、持续优化现金使用环境、提升移动支付便利性等方面作出一系列部署。针对外籍来华人员在使用移动支付方面遇到的实际问题，中国人民银行指导多家互联网支付平台优化业务流程，提高境外银行卡绑卡效率；指导主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

政策组合拳带动出入境旅游回暖。国家移民管理局统计数据显示，一季度，全国移民管理机构累计查验出入境人员超1.41亿人次，同比上升117.8%。其中，外籍人员1307.4万人次，同比上升305.2%。文化和旅游部数据中心客流大数据监测显示，“五一”假期入出境游客合计达367.2万人次，其中入境游客177.5万人次，出境游客189.7万人次。

伴随着出入境旅游走热，中国旅游正以超出预期的速度恢复并进一步走向繁荣。近日，世界旅游及旅行理事会与牛津经济研究院发布的一份报告显示，2024年中国国内全年旅游收入预计将达到创纪录的6.79万亿元人民币（约合9380亿美元），较2019年高出11%。世界经济论坛近日公布的2024年旅游业发展指数显示，中国成为唯一一个进入促进旅游业发展前十名的发展中经济体，名列第八位。

传统旅游旺季暑期即将到来，中国旅游市场有望迎来新的高潮。从强化旅游宣传推广到举办消费促进活动，从加快旅游基础设施建设到促进旅游交流互鉴，从加强旅游市场规范到推出更多旅游惠民政策，各地积极贯彻新发展理念，着力完善现代旅游业体系，催生更多优质旅游产品供给，促进旅游市场供需两旺、欣欣向荣，让旅游业成为各地增长速度快、市场潜力大、发展前景好的新兴产业。

坚持守正创新、提质增效、融合发展，打造更多人们喜闻乐见的新场景、新业态、新模式，一定可以激发旅游业发展的更大潜能。随着更多政策效应释放和旅游服务不断完善，将有更多外国游客来华旅行，结识中国朋友、体验中华文化、游览美丽山水，亲身感受真实的中国。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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