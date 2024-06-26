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我国首次实现5G网络海上规模化连续覆盖

2024年06月26日18:06 | 来源：新华网
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新华社济南6月26日电（记者李志浩）6月26日起，乘坐辽鲁航线的旅客在船上可以“刷手机”了。记者26日从在山东烟台举办的辽鲁海域交通宽带网络建设运行战略合作协议签约仪式上获悉，辽鲁航线海域5G网络已全部建成并于26日正式投入运行，这是辽鲁航线海域首次实现宽带网络全域覆盖，也是我国首次实现5G网络海上规模化连续覆盖。

在签约仪式上，交通运输部北海航海保障中心主任杨哲说，渤海是我国最大的内海，是我国重要的通航水域之一，以烟台—大连航线、威海—大连航线为代表的辽鲁航线，是连系山东半岛、辽东半岛客货运的黄金航线。但因海上通信覆盖难，各大航线海域网络不连续、信号不稳定。近年来，交通运输部北海航海保障中心联合山东、辽宁海事机构和山东移动、辽宁移动等移动通信运营商，开展基站补点和网络优化工作，利用5G技术，实现辽鲁航线海域网络全域覆盖。

中国移动通信集团在现场发布《辽鲁航线5G网络测试报告》。中国移动山东公司副总经理李锋介绍，根据测试报告，目前辽鲁航线5G网络覆盖海域面积超过2万平方公里，将显著提升航运安全水平，预计每年有27.6万艘次船舶、400余万人次旅客直接受益。

交通运输部海事局副局长李宏印说，近年来，我国海洋产业智能化进程不断加快，海洋牧场、智慧海洋装备、海洋大数据等一批新产业、新业态发展提速，对海上通信的需求与日俱增。这次开通辽鲁海域交通宽带网络，是国家海上宽带建设试点的重要节点，对提升海上交通安全保障、海上搜救应急能力，满足海洋监测、海洋渔业通信保障需求，支撑航运高质量发展，均有重要意义。

记者现场获悉，交通运输部北海航海保障中心将联合天津、辽宁、河北、山东4省市海事机构和相关区域的移动通信运营商，力争在2027年底前全面完成渤海宽带网络建设，实现渤海海域宽带网络全覆盖。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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