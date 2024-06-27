本报北京6月26日电 （记者陈劲松）记者从北京边检总站获悉，随着暑期到来和出入境政策持续调整，北京口岸出入境旅客量大幅增加。截至6月26日，北京口岸本年度出入境人员量达800万人次，是去年同期的约2.9倍。6月北京口岸日均出入境人员数量约为5万人次，6月23日北京口岸单日出入境人员数量达6.2万人次，创下今年单日出入境人员数量新高。

其中，首都国际机场口岸本年度出入境人员量超600万人次，同比增长1.6倍；大兴国际机场口岸本年度出入境人员量超200万人次，同比增长3.7倍，仅用6个月时间达到2023年全年出入境旅客量。连日来，大兴机场口岸出入境客流量呈上涨趋势，目前日均出入境客流量约1.2万人次，单日最高客流量已超1.5万人次，伴随暑期到来和出入境航班航线、班期不断加密，预计大兴机场口岸日均出入境客流量将达到1.5万人次，单日最高出入境客流量有望突破1.8万人次。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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