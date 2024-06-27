上海航空市场加速恢复
2024年06月27日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海6月26日电 （记者沈文敏）今年以来，上海航空运输市场步入加速恢复期，上海机场进一步拓展枢纽航线网络，上海国际航空枢纽通达性持续提升。1—5月，上海两大机场共完成航班起降32.9万架次、旅客吞吐量5020.7万人次、货邮吞吐量166.2万吨，分别同比增长27.1%、49%、15.4%，分别恢复至2019年同期的101%、100%、107%。其中，出入境航班起降量9.1万架次、出入境旅客吞吐量1337.1万人次，分别同比增长101.9%和211%，分别恢复至2019年同期的85%和76%。
《 人民日报 》（ 2024年06月27日 10 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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