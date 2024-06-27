原标题：京东“春晓计划”升级：推出AI热点文案写作、商家直播可获5000流量券

在刚刚结束的京东618大促中，83个品牌在京东累计成交额突破10亿，超15万个中小商家销售增长超50%。为了更好地扶持三方商家持续增长，6月26日，京东对外宣布“春晓计划”再次重磅升级，此次围绕内容营销助力、经营工具提效、新商成长帮扶等三大方面，推出12项新的扶持举措，包括新商家直播可获5000定额流量券激励、“京点点”推出AI热点文案写作、免费版官方智能客服机器人上线等内容。

同时，京东提供了更为便捷的开店流程，商家只需通过京东APP搜索“我要开店”或微信搜索“京东招商”小程序，即可直达开店入口，最快1分钟入驻，实现0元简单开店、轻松挣钱的梦想。

内容营销为商家打开增长新通路 参与直播可获5000流量券

作为本次“春晓计划”升级的核心内容，内容营销扶持包括三大亮点，分别是新商家直播激励、全站营销智能投放和AI智能生成文案功能升级。

此前，京东就宣布将投入10亿现金和10亿流量作为奖励，上不封顶，吸引更多视频原创作者和内容机构入驻，布局短视频和直播领域，通过好的内容帮助品牌和商家找到新的增长机会。此次“春晓计划”升级后，京东在直播、短视频方面为商家提供了更多激励政策，新商家参与任务并达到激励门槛后，可获得价值5000定额流量券，还有机会分享千万定额流量券和百万元直播广告激励金，这将帮助商家更高效地实现用户拉新和转化。

作为京东官方的技术产品，京东云“言犀”数字人也进一步帮助商家降本增效，即日起商家购买“言犀”数字人直播年度服务，还能获赠1个月免费服务。

在广告层面，京东数字营销服务平台“京准通”旗下“全站营销”产品也全面升级，让商家更高效地获取京东全站优质流量资源，带动销量快速增长，提升全店生意规模。作为一家低价工厂型白牌商家，ABU商贸厨具小店依靠京东“全站营销”产品，简单两步就完成了广告投放操作，稳定增加了店铺流量，并在今年京东618期间通过参加跨店满减等活动，成交订单同比去年提升近900%。

此外，京东AIGC内容生成平台“京点点”全新推出AI生成热点文案功能，能够实时抓取30多个主流社交媒体平台上的热点信息，与京东的商品、品牌和活动相结合，自动生成营销文案，这一创新将为商家提供更加智能、高效的文案撰写服务，为商家大幅提升营销效率，每年节省数万元的经营费用。

AI技术深度融合：自动预填信息快捷发品 让店铺经营更高效

在竞争激烈的电商环境中，如何通过技术提高经营效率、降低人力成本是商家关注的焦点。

本次“春晓计划”升级后，京东商家工作台“京麦”通过AI技术的深度融合，实现了发品流程提质增效。通过优化算法能力和发品交互界面，商家在部分类目中可以实现传图自动预填信息;同时，可通过AI创意生成功能自动生成商品标题、商品详情图等内容，最快30秒内可完成商品发布，发品更加快捷方便。

值得一提的是，京东首次面向全量商家推出免费的官方智能客服机器人，这一工具具备全自动接待模式和人工辅助模式，功能全面且操作简便，提高服务体验和转化效率，同时降低运营和人力成本。京东服务市场对商家的权益也进行了升级，提供了26款价值近万元的ISV工具、三方运营服务和官方工具，支持商家0元免费试用1个月，全面助力商家实现高效运营。

此外，京东的“货源平台”也进行了升级，接入了更丰富的货源，而且品质优良，能够满足商家的不同需求。商家可通过一件代发服务，实现轻资产运营，降低库存压力和资金占用。

为新商家提供更多流量扶持和专属培训 加速生意增长

为了帮助新商家提升竞争力，京东“春晓计划”升级后，从流量扶持、专属培训到高热度商机商品流量倾斜等方面全方位助力新商家快速成长。

首先，在新商家成长路径上，京东今年做出快速迭代，推出了新商家成长9大任务，全面推动低价策略和流量获取深度融合，商家通过打低价、投广告、做营销等核心策略可以获得更多流量权益，包括百亿补贴、秒杀、排行榜、便宜包邮、京东直播等频道和场域的流量扶持机会，帮助商家的新店快速破单并持续增长。其次，京东特别推出了“源头好货”频道，聚焦产业带的优质货源，为新商家的商品提供了额外的曝光机会。

京东还为新商家量身定制了更多专属培训计划，通过全新推出新店冷启13门核心课程，帮助新商家快速掌握电商运营的核心技能。这些课程涵盖如何与京东建立联系、新商家权益、店铺基础运营、商品推广、活动报名等多个方面，旨在帮助新商家快速解锁简单有效的卖货秘籍，助力新商家更快成长。

此外，京东免费选品工具“商机中心”新增“京东采销推荐”和“市场热卖趋势”模块，为商家提供了更多商机洞察分析和机会商品挖掘功能，帮助商家捕获更多行业中热卖的机会商品信息。据悉，商家发布高热度商机商品，搜索曝光量和访问购买率均有机会提升3倍以上。

除了以上新增的12项扶持举措，京东“春晓计划”仍继续为商家提供 “0元试运营”、“新店大礼包”、80%以上品类降扣免佣等扶持政策。京东将继续通过“春晓计划”推动商家生态繁荣发展，不以牺牲合作伙伴的利益和体验为前提，而是持续通过供应链降本增效，促进品牌、商家与京东共同良性增长。

(责编：曹淼、李源)

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