原标题：希望滴滴提供哪些功能？滴滴公众评议邀请投票

6月26日，滴滴在App内发起“公众评议会”，邀请用户投票选择滴滴应该推出的产品功能或偏好设置。

我希望滴滴提供以下功能（最多选5项）：宠物快车；·女乘客可选女司机；好友出行，分摊车费；拉黑拼友；拉黑异味车；能打到6座快车；按小时包车；上车前司机不用打电话确认、路上不聊天；不用打电话提醒我系安全带；设置车内温度/反馈温度。

用户可通过打开滴滴出行App，点击首页地图栏左下角小蓝条，参与话题投票和讨论。（可二选一）

据了解，滴滴在2018年11月推出“公众评议会”栏目，就平台上面临的难题和挑战，邀请社会各界参与共建共治。例如“司机空驶送回失物，乘客付多少钱合适？”“网约车内是乘客的私人空间还是公共环境？”等议题，通过实际案例展示、公众投票和讨论的形式，诚恳听取各方的批评、意见和建议，帮助滴滴持续完善规则、优化产品和服务，努力让出行更美好。

本期征集意见的选项中，不少功能是用户在社交媒体上呼吁已久。比如，车辆异味是行业长期难题，很多用户表达过不满，让具体的反馈及时传递给平台，有助于推动精准改善。还有不少女性乘客希望优先呼叫女司机，特别是在深夜加班、住所偏远、身体不适等特殊情况下，认为同性之间更默契。乘客邹女士说，有一次深夜回家，叫到一位女司机，“因为腹部不适，我捂着肚子佝偻在后座，司机递过来一个暖水袋让我捂捂，说是她常备着的。有些需求的确是女性之间秒懂的。”

还有用户反馈了体验上的建议。乘客王先生表示，“滴滴经常电话提醒系安全带，这对习惯没养成的乘客很有用，但对我这种习惯还不错的，就会觉得有点烦。希望平台服务能够更精细，可以设置免接一些电话。”

这些需求，都指向了用户的个性化需求，或者一些特殊场景想要选择的品类，比如宠物快车、6座快车，以及对已有功能的优化，如拉黑拼友、好友出行分摊车费，等等。

过去几年，滴滴在满足差用户异化需求上持续探索。从人群上，陆续开发了助老打车、无障碍出行、亲友守护工具、青少年安全专线；从场景上，试行携宠出行、就医场景优先派单、代叫车等；从安全偏好上，用户可在首页小蓝盾的“安全中心”进行车内录音录像授权开启、紧急联系人可以选择生效时间段和行程距离，也会在夜间提供醉酒报备等工具。

但面对千差万别的出行场景，如何兼顾好各类司乘用户的诉求，网约车平台还有很长的路要走。

(责编：曹淼、李源)

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