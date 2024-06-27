人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

智慧港口逐步成为水运高质量发展靓丽名片

2024年06月27日08:35 | 来源：科技日报
小字号

原标题：智慧港口逐步成为水运高质量发展靓丽名片

科技日报北京6月26日电 （实习记者于紫月）“目前，我国已建成的自动化集装箱码头有21座，自动化干散货码头有28座，已建及在建的自动化码头数量位居世界首位。”在国新办26日举行的新闻发布会上，交通运输部副部长付绪银说，加快推进智慧港口建设是当前水运发展的重点领域。目前我国智慧港口正在逐步成为水运高质量发展的靓丽名片，一些领域已经实现从“跟跑”“并跑”到“部分领跑”的重要转变。

付绪银介绍，我国港口的自动化技术水平和应用规模总体位居国际前列。基于5G技术的新一代自动导引车、无人集卡等智能化水平运输设备率先投入使用，有的已经实现集卡自动化长距离运输。在世界集装箱第一大港上海港，以前配载一艘船需要4个小时，现在5分钟左右就可完成；以前需要人工驾驶运输车辆，现在已经开始规模化运用自动驾驶车辆。

此外，我国还制定发布了自动化集装箱码头、自动化煤炭矿石码头设计规范等一系列行业技术标准，形成了成套的技术标准体系，带动和支撑了智慧港口建设发展。付绪银举例道，我国“北煤南运”的重要港口黄骅港实现了全流程自动化作业和现场无人化作业，装船效率显著提升，辅助作业时间大幅压缩，现在船舶平均在港时间缩短了2天。

作为全国性航海类和综合性学术组织，中国航海学会为我国水运智慧化转型升级作出贡献。中国航海学会常务副理事长张宝晨介绍，学会坚持开展航海科技预测，每五年发布一次航海科技发展报告，每年征集重大科学问题、工程问题和产业难题，并围绕绿色、低碳、智能、韧性等重点方向有针对性地开展工作，还组织研编《智能航运产业与技术发展路线图》等。

“下一步，我们将加快完善顶层设计和标准体系，研究建立智慧港口评价体系，大力推进传统码头智能化改造，持续提升港口服务智慧化水平，加快发展新质生产力，为水运高质量发展贡献更大的力量。”付绪银表示。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
民航暑运旅客出行热情高 航司加大运力投放满足旅客出行需求
　　人民网北京6月26日电 （记者乔雪峰）随着大学生毕业季以及各地高考、中考的结束，全国中小学及高校开始集中放暑假，2024年暑运也随之拉开序幕，毕业游、亲子游热度纷纷被提上日程，民航出行热度不断攀升。 业内人士预计，2024年民航暑运旅客出行热情高涨，民航业运量及客座率均有望实现明显增长。…
从田间到舌尖 2000余种特色农产品、食品走进北京
　　人民网北京6月26日电 （记者孙博洋）24日，来自20多个省市区的2000多种特色农产品、食品汇聚北京新发地，为北京市民的餐桌增添更多选择。 在24日举行的全国优质食品农产品夏季展销大会上，中国食品安全报社总编辑李涛表示，此次展会为地方优质特色农产品和优质食品搭建了一个集供需对接、渠道推介、品牌赋能、线下展示、媒体宣传等于一体的全产业链服务平台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部