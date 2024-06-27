人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国联通：拥抱智能 向新而行

2024年06月27日08:37 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国联通董事长陈忠岳：拥抱智能 向新而行

　　6月26日，以“未来先行”为主题的2024上海世界移动通信大会开幕。在大会开幕式和主题演讲环节，中国联通董事长陈忠岳作了题为《拥抱智能 向新而行》的主旨演讲。

　　陈忠岳指出，置身生成式人工智能引领的新一轮科技变革，智能时代未来已来。运营商如何抢抓机遇，先行先进，走好未来之路，是全行业面临的战略课题。当下，运营商有两方面困惑。一方面，第一曲线业务，也就是以联网通信为基础的传统业务趋于饱和，用户总量稳中有升，但增速明显趋缓，增量并未增收。另一方面，第二曲线业务，也就是以算网数智为代表的新兴业务，虽然增速较快，但占整体营收的比重仍然较低。面对更加复杂的市场环境和更为激烈的行业竞争，运营商如何立足通信网络（Communication）的资源禀赋，发挥算力网络（Computation）的比较优势，在智能时代乘势而上，实现从通信服务企业（Telco）到技术服务企业（Tech Service）的提能升级，需要全球同行上下求索。

　　中国联通的解决方案是拥抱智能、向新而行，举措是以算网创新、数智创新推动产业创新，目标是加快发展新质生产力，创造联网通信新价值、开拓算网数智新蓝海，着力成为具有全球竞争力的世界一流科技服务企业。

　　一是强化算网创新，以网络之长，强算力之基。

　　网络是运营商立身之本，也是最大优势。面向智能时代，网络既是联接智能算力的“大动脉”，又是实现AI普惠的“神经元”，重要性更加显著。

　　网络技术创新一直是中国联通的主攻方向。通信网经历了电话网、数据网、互联网的演变，而互联网经历了PC互联网、移动互联网，正在加速向下一代互联网演进。我们认为，下一代互联网就是联接智能算力的互联网。中国联通聚焦下一代互联网技术创新，加快建设“新八纵八横”国家骨干网，在“东数西算”国家枢纽节点间部署超高速互联通道，打造一张高通量、高性能、高智能的算力智联网，实现全域算力的智能调度，支持训练推理的有效协同，并通过联通云的星罗算力调度平台，提供“通算+智算+超算”的一体化算力服务。

　　算力智联网是智能时代的“大动脉”，泛在智联网则是智能时代的“神经元”。本次大会发布了全球5G-A商用领航计划，“A”既是Advanced，也是AI。中国联通加快推动“AI for 5G”，开展5G-Advanced和天地一体技术创新，推动从网元、部件到拓扑、系统的智能化升级，打造更加敏捷、高效、智能的泛在智联网络。加强“5G for AI”技术攻关，面向万物智联，迭代“5G+物联网”技术，实现全场景数据感知智能、连接控制智能、分析决策智能；面向智能网联汽车，升级“5G+车路云”能力，率先应用到旅游、港口、物流等场景；面向低空智联，首创“5G+无人机”应用，实现百公里范围、300米以下空域的网络全覆盖。

　　中国联通作为Open Gateway中国区主席单位，将积极推动Open Gateway倡议在中国落地实施，加快释放5G网络更大潜力。中国联通将在本次大会发布“Open Gateway行动计划”，联合产业各方，共筑行业标准，加速更多成果应用，实现更高价值创造。

　　二是强化数智创新，以数据之力，增模型之智。

　　数据是物理世界在数字空间的映射和记录，模型是数字空间对物理世界的抽象和沉淀。大数据与大模型的相互作用，使得AI帮助运营商重塑业务、重构管理、重组流程，重新想象市场、定义规则、服务客户。

　　中国联通深耕大数据原创技术，基于大规模数据融通和数据治理实践，形成标准成熟、技术领先、性能优越、多跨一体的大数据平台能力，覆盖“数据要素×”行动计划的12个重点行业和领域，致力于成为值得信赖的数据服务提供者。打造“联数网”，协同多方共同探索境内外数据要素融通模式，促进数据“供得出、流得动、用得好”。打造可信数据资源空间平台，着力解决数据确权、流通交易、安全治理等场景的痛点。

　　基于数据能力的优势和深耕行业的积累，中国联通汇聚大模型训练所需的大规模、多模态、高质量数据集，推出联通元景大模型UniAI，同参数级性能达到业界先进水平，拥有“看”“听”“说”“画”等多模态理解和生成能力，具备不同能力边界，适用更多服务场景。打造让AI开发更普惠的元景MaaS平台，检索增强生成、智能体技术获得业内最高评级，内置模型库、工具箱、原生应用商店等功能，覆盖选模型、改模型、用模型全流程，提供更懂行业、更易定制、更加可信的AI工具，实现从通用能力到专业能力再到职业技能的快速转化。

　　三是强化产业创新，以融合之路，提服务之效。

　　AI作为一种先进生产力，只有与垂直行业、重点场景深度结合，才能为产业升级提供新路径、创造新价值，为数智生活提供新应用、带来新体验。

　　中国联通积极落实“人工智能+”行动，推动AI与产业的深度融合，形成30多个具备职业技能的元景行业大模型，赋能城市治理、经济运行、信息消费、工业制造等领域成效明显。通过元景大模型，升级联通客服热线，全面提升客户感知、服务质量、管理效能；服务12345政务服务热线的智能化升级，助力提升城市治理现代化水平。基于积累的海量经济数据集、知识库和指标项，打造元景经济大模型，已在国家部委和多地政府应用，有效提升AI辅助经济决策水平。立足“5G+工业互联网”丰富实践，将元景大模型与工业制造场景紧密结合，推出一批工业领域大模型。

　　“China Unicom的Uni代表着United，Com代表着Communication和Computation。”陈忠岳表示，中国联通将坚持创新驱动发展，走好Communication和Computation的联合融通(United)之路，在此基础上，走出中国联通独特优势（Unique)的高质量发展之路。一是构建智能算网，发挥网络和算力的最大价值。二是创新智能技术，提升数据和模型的能力边界。三是升级智能服务，提供既有“科技感”、更有“人情味”的AI服务。

　　今年是中国全功能接入国际互联网30周年，也是中国联通三十向新的重要时点。在演讲的最后，陈忠岳表示，立足新时点，中国联通将与GSMA和全球合作伙伴携手共进，把对智能时代的想象与期待，转化为向新发展的方案与实践，一同创造更美好的未来。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
民航暑运旅客出行热情高 航司加大运力投放满足旅客出行需求
　　人民网北京6月26日电 （记者乔雪峰）随着大学生毕业季以及各地高考、中考的结束，全国中小学及高校开始集中放暑假，2024年暑运也随之拉开序幕，毕业游、亲子游热度纷纷被提上日程，民航出行热度不断攀升。 业内人士预计，2024年民航暑运旅客出行热情高涨，民航业运量及客座率均有望实现明显增长。…
从田间到舌尖 2000余种特色农产品、食品走进北京
　　人民网北京6月26日电 （记者孙博洋）24日，来自20多个省市区的2000多种特色农产品、食品汇聚北京新发地，为北京市民的餐桌增添更多选择。 在24日举行的全国优质食品农产品夏季展销大会上，中国食品安全报社总编辑李涛表示，此次展会为地方优质特色农产品和优质食品搭建了一个集供需对接、渠道推介、品牌赋能、线下展示、媒体宣传等于一体的全产业链服务平台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部