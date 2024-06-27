原标题：中国联通董事长陈忠岳：拥抱智能 向新而行

6月26日，以“未来先行”为主题的2024上海世界移动通信大会开幕。在大会开幕式和主题演讲环节，中国联通董事长陈忠岳作了题为《拥抱智能 向新而行》的主旨演讲。

陈忠岳指出，置身生成式人工智能引领的新一轮科技变革，智能时代未来已来。运营商如何抢抓机遇，先行先进，走好未来之路，是全行业面临的战略课题。当下，运营商有两方面困惑。一方面，第一曲线业务，也就是以联网通信为基础的传统业务趋于饱和，用户总量稳中有升，但增速明显趋缓，增量并未增收。另一方面，第二曲线业务，也就是以算网数智为代表的新兴业务，虽然增速较快，但占整体营收的比重仍然较低。面对更加复杂的市场环境和更为激烈的行业竞争，运营商如何立足通信网络（Communication）的资源禀赋，发挥算力网络（Computation）的比较优势，在智能时代乘势而上，实现从通信服务企业（Telco）到技术服务企业（Tech Service）的提能升级，需要全球同行上下求索。

中国联通的解决方案是拥抱智能、向新而行，举措是以算网创新、数智创新推动产业创新，目标是加快发展新质生产力，创造联网通信新价值、开拓算网数智新蓝海，着力成为具有全球竞争力的世界一流科技服务企业。

一是强化算网创新，以网络之长，强算力之基。

网络是运营商立身之本，也是最大优势。面向智能时代，网络既是联接智能算力的“大动脉”，又是实现AI普惠的“神经元”，重要性更加显著。

网络技术创新一直是中国联通的主攻方向。通信网经历了电话网、数据网、互联网的演变，而互联网经历了PC互联网、移动互联网，正在加速向下一代互联网演进。我们认为，下一代互联网就是联接智能算力的互联网。中国联通聚焦下一代互联网技术创新，加快建设“新八纵八横”国家骨干网，在“东数西算”国家枢纽节点间部署超高速互联通道，打造一张高通量、高性能、高智能的算力智联网，实现全域算力的智能调度，支持训练推理的有效协同，并通过联通云的星罗算力调度平台，提供“通算+智算+超算”的一体化算力服务。

算力智联网是智能时代的“大动脉”，泛在智联网则是智能时代的“神经元”。本次大会发布了全球5G-A商用领航计划，“A”既是Advanced，也是AI。中国联通加快推动“AI for 5G”，开展5G-Advanced和天地一体技术创新，推动从网元、部件到拓扑、系统的智能化升级，打造更加敏捷、高效、智能的泛在智联网络。加强“5G for AI”技术攻关，面向万物智联，迭代“5G+物联网”技术，实现全场景数据感知智能、连接控制智能、分析决策智能；面向智能网联汽车，升级“5G+车路云”能力，率先应用到旅游、港口、物流等场景；面向低空智联，首创“5G+无人机”应用，实现百公里范围、300米以下空域的网络全覆盖。

中国联通作为Open Gateway中国区主席单位，将积极推动Open Gateway倡议在中国落地实施，加快释放5G网络更大潜力。中国联通将在本次大会发布“Open Gateway行动计划”，联合产业各方，共筑行业标准，加速更多成果应用，实现更高价值创造。

二是强化数智创新，以数据之力，增模型之智。

数据是物理世界在数字空间的映射和记录，模型是数字空间对物理世界的抽象和沉淀。大数据与大模型的相互作用，使得AI帮助运营商重塑业务、重构管理、重组流程，重新想象市场、定义规则、服务客户。

中国联通深耕大数据原创技术，基于大规模数据融通和数据治理实践，形成标准成熟、技术领先、性能优越、多跨一体的大数据平台能力，覆盖“数据要素×”行动计划的12个重点行业和领域，致力于成为值得信赖的数据服务提供者。打造“联数网”，协同多方共同探索境内外数据要素融通模式，促进数据“供得出、流得动、用得好”。打造可信数据资源空间平台，着力解决数据确权、流通交易、安全治理等场景的痛点。

基于数据能力的优势和深耕行业的积累，中国联通汇聚大模型训练所需的大规模、多模态、高质量数据集，推出联通元景大模型UniAI，同参数级性能达到业界先进水平，拥有“看”“听”“说”“画”等多模态理解和生成能力，具备不同能力边界，适用更多服务场景。打造让AI开发更普惠的元景MaaS平台，检索增强生成、智能体技术获得业内最高评级，内置模型库、工具箱、原生应用商店等功能，覆盖选模型、改模型、用模型全流程，提供更懂行业、更易定制、更加可信的AI工具，实现从通用能力到专业能力再到职业技能的快速转化。

三是强化产业创新，以融合之路，提服务之效。

AI作为一种先进生产力，只有与垂直行业、重点场景深度结合，才能为产业升级提供新路径、创造新价值，为数智生活提供新应用、带来新体验。

中国联通积极落实“人工智能+”行动，推动AI与产业的深度融合，形成30多个具备职业技能的元景行业大模型，赋能城市治理、经济运行、信息消费、工业制造等领域成效明显。通过元景大模型，升级联通客服热线，全面提升客户感知、服务质量、管理效能；服务12345政务服务热线的智能化升级，助力提升城市治理现代化水平。基于积累的海量经济数据集、知识库和指标项，打造元景经济大模型，已在国家部委和多地政府应用，有效提升AI辅助经济决策水平。立足“5G+工业互联网”丰富实践，将元景大模型与工业制造场景紧密结合，推出一批工业领域大模型。

“China Unicom的Uni代表着United，Com代表着Communication和Computation。”陈忠岳表示，中国联通将坚持创新驱动发展，走好Communication和Computation的联合融通(United)之路，在此基础上，走出中国联通独特优势（Unique)的高质量发展之路。一是构建智能算网，发挥网络和算力的最大价值。二是创新智能技术，提升数据和模型的能力边界。三是升级智能服务，提供既有“科技感”、更有“人情味”的AI服务。

今年是中国全功能接入国际互联网30周年，也是中国联通三十向新的重要时点。在演讲的最后，陈忠岳表示，立足新时点，中国联通将与GSMA和全球合作伙伴携手共进，把对智能时代的想象与期待，转化为向新发展的方案与实践，一同创造更美好的未来。

(责编：曹淼、李源)

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