崔 爽

原标题：推动5G-A能力“变现” 叩开移动AI时代大门

“截至今年5月底，我国累计建成5G基站383.7万个，占全球5G基站总数的60%，5G用户数占全国移动通信用户数50%以上。我国持续推进5G规模化应用，实现5G应用案例数累计超过9.4万个，在工业、矿业、电力、港口、医疗等行业实现规模应用，为全球制造业可持续数字化转型提供了中国方案。”工业和信息化部总工程师赵志国6月26日在2024年世界移动通信大会（上海）开幕式上介绍。

“本月恰逢中国5G商用五周年。5G商用五年成果显著，对全球移动产业的影响前所未有。”华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，面向2030年，全行业要持续推进5G-A（5G的增强版）的技术增强，持续拓宽5G-A的商业边界。

日前，5G-A第一版本国际标准R18标准正式冻结，标志着5G产业发展实现又一里程碑，5G-A也将继续推动数字浪潮滚滚向前。

全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄表示，5G-A已经“在路上”，而中国引领着5G-A发展。比如，中国移动宣布2024年将在300多个城市启动5G-A商用部署；中国电信通过对三载波聚合、轻量化等新兴技术的创新，推动5G-A网络规模化和场景商业化发展；中国联通围绕5G-A六大应用场景，积极开展技术研究与产业推进。

5G-A具有下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征，可以更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，催生大量新场景、新应用、新模式。

尤其随着人工智能时代来临，“AI+5G-A”打开想象空间。汪涛谈到，2024年，5G-A商用元年与AI入端元年交汇，将开启“移动AI时代”。这一时代将带来三大变革：人机交互变革，交互方式从“触控交互”走向“全模态交互”，支持自然语言、手势和情感等多种交互方式；内容生产变革，人们获取信息将从“检索内容”走向“AI生成式内容”，信息生产从预制转变为定制，提供全面个性化的实时服务；移动终端变革，移动终端从智能手机走向“AI助理终端”和“具身智能”，提供全场景的智能入口。

“移动AI时代的多样化业务对网络大下行、大上行、低时延等能力提出更高要求。同时，全面拥抱AI，提升网络运维效率成为当务之急。”汪涛说，因此，要以网兴智，打造移动AI时代的坚实底座；以智赋网，全面提升网络生产力。

目前，全球5G用户规模已突破18亿，运营商已兑现5G第一波红利。面向消费者，新通话、云手机、裸眼3D等对速率、时延等提出了新要求。面向行业，5G轻量化生态已成熟，无源物联面向更广阔市场，车联对上行提出更高要求，新业态驱动产业升级带来第二波红利。

“未来十年是拥抱移动AI时代的十年，是加速走向智能世界的十年，也是5G-A发挥基石作用的十年。”汪涛表示，5G-A可以更好地满足AI时代的潜在网络需求，同时，5G-A引入的通感一体、无源物联等全新能力，让5G深度参与低空经济、智慧物流等新产业机会。

赵志国提出，下一步要共促技术创新，加快推进5G与新一代信息技术，特别是人工智能的深度融合，不断催生新业务、新模式、新业态；系统布局5G轻量化、5G-A技术研究、标准研制和产品研发，加快推进商用部署。

他建议，推动5G赋能智能网联汽车、低空经济等新兴产业发展，有序推动通感一体、无源物联等技术部署应用，更好匹配万物智联、高端制造等场景。

为更好发挥5G-A代际能力，推动行业进一步向前，大会期间，华为联合运营商发布5G-A商用领航计划，达成六项共识，将携手从“领航运营商聚力”“打造领航城市”“升级经营模式”“驱动业务创新”“高质量建网”“共推生态繁荣”六个方面共同推动5G-A发展。

(责编：杨曦、陈键)

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