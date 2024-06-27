人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动5G-A能力“变现” 叩开移动AI时代大门

崔 爽
2024年06月27日08:39 | 来源：科技日报
小字号

原标题：推动5G-A能力“变现” 叩开移动AI时代大门

“截至今年5月底，我国累计建成5G基站383.7万个，占全球5G基站总数的60%，5G用户数占全国移动通信用户数50%以上。我国持续推进5G规模化应用，实现5G应用案例数累计超过9.4万个，在工业、矿业、电力、港口、医疗等行业实现规模应用，为全球制造业可持续数字化转型提供了中国方案。”工业和信息化部总工程师赵志国6月26日在2024年世界移动通信大会（上海）开幕式上介绍。

“本月恰逢中国5G商用五周年。5G商用五年成果显著，对全球移动产业的影响前所未有。”华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，面向2030年，全行业要持续推进5G-A（5G的增强版）的技术增强，持续拓宽5G-A的商业边界。

日前，5G-A第一版本国际标准R18标准正式冻结，标志着5G产业发展实现又一里程碑，5G-A也将继续推动数字浪潮滚滚向前。

全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄表示，5G-A已经“在路上”，而中国引领着5G-A发展。比如，中国移动宣布2024年将在300多个城市启动5G-A商用部署；中国电信通过对三载波聚合、轻量化等新兴技术的创新，推动5G-A网络规模化和场景商业化发展；中国联通围绕5G-A六大应用场景，积极开展技术研究与产业推进。

5G-A具有下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征，可以更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，催生大量新场景、新应用、新模式。

尤其随着人工智能时代来临，“AI+5G-A”打开想象空间。汪涛谈到，2024年，5G-A商用元年与AI入端元年交汇，将开启“移动AI时代”。这一时代将带来三大变革：人机交互变革，交互方式从“触控交互”走向“全模态交互”，支持自然语言、手势和情感等多种交互方式；内容生产变革，人们获取信息将从“检索内容”走向“AI生成式内容”，信息生产从预制转变为定制，提供全面个性化的实时服务；移动终端变革，移动终端从智能手机走向“AI助理终端”和“具身智能”，提供全场景的智能入口。

“移动AI时代的多样化业务对网络大下行、大上行、低时延等能力提出更高要求。同时，全面拥抱AI，提升网络运维效率成为当务之急。”汪涛说，因此，要以网兴智，打造移动AI时代的坚实底座；以智赋网，全面提升网络生产力。

目前，全球5G用户规模已突破18亿，运营商已兑现5G第一波红利。面向消费者，新通话、云手机、裸眼3D等对速率、时延等提出了新要求。面向行业，5G轻量化生态已成熟，无源物联面向更广阔市场，车联对上行提出更高要求，新业态驱动产业升级带来第二波红利。

“未来十年是拥抱移动AI时代的十年，是加速走向智能世界的十年，也是5G-A发挥基石作用的十年。”汪涛表示，5G-A可以更好地满足AI时代的潜在网络需求，同时，5G-A引入的通感一体、无源物联等全新能力，让5G深度参与低空经济、智慧物流等新产业机会。

赵志国提出，下一步要共促技术创新，加快推进5G与新一代信息技术，特别是人工智能的深度融合，不断催生新业务、新模式、新业态；系统布局5G轻量化、5G-A技术研究、标准研制和产品研发，加快推进商用部署。

他建议，推动5G赋能智能网联汽车、低空经济等新兴产业发展，有序推动通感一体、无源物联等技术部署应用，更好匹配万物智联、高端制造等场景。

为更好发挥5G-A代际能力，推动行业进一步向前，大会期间，华为联合运营商发布5G-A商用领航计划，达成六项共识，将携手从“领航运营商聚力”“打造领航城市”“升级经营模式”“驱动业务创新”“高质量建网”“共推生态繁荣”六个方面共同推动5G-A发展。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
民航暑运旅客出行热情高 航司加大运力投放满足旅客出行需求
　　人民网北京6月26日电 （记者乔雪峰）随着大学生毕业季以及各地高考、中考的结束，全国中小学及高校开始集中放暑假，2024年暑运也随之拉开序幕，毕业游、亲子游热度纷纷被提上日程，民航出行热度不断攀升。 业内人士预计，2024年民航暑运旅客出行热情高涨，民航业运量及客座率均有望实现明显增长。…
从田间到舌尖 2000余种特色农产品、食品走进北京
　　人民网北京6月26日电 （记者孙博洋）24日，来自20多个省市区的2000多种特色农产品、食品汇聚北京新发地，为北京市民的餐桌增添更多选择。 在24日举行的全国优质食品农产品夏季展销大会上，中国食品安全报社总编辑李涛表示，此次展会为地方优质特色农产品和优质食品搭建了一个集供需对接、渠道推介、品牌赋能、线下展示、媒体宣传等于一体的全产业链服务平台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部