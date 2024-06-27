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首个低空智联网技术白皮书发布

2024年06月27日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：首个低空智联网技术白皮书发布

　　科技日报上海6月26日电 （记者杨雪）26日，中国移动在2024年世界移动通信大会（上海）上发布了以“1115”为名的一揽子低空智联网创新成果，包括业界首个低空智联网技术白皮书、业界首个5G-A通感一体中试平台、业界领先的“中移凌云”无人机管控平台以及五大类技术试验低空航线。

　　白皮书聚焦低空智联网“通信、感知、管控、导航”四大核心能力，提出混合感知新空口、鱼鳞低空新组网等创新技术，打造全域可靠的“通”、多维立体的“感”、高效可控的“管”、智能精准的“导”一体化低空智联网技术体系。

　　为加速通感一体从技术理念到产业实践的跨越，5G-A通感一体中试平台在广东、浙江、江苏、上海、福建、云南建设最大规模的4.9GHz+高频段通感一体试验网，覆盖国内外厂家、涵盖“海陆空”场景。

　　“中移凌云”无人机智能管控平台具备通感一体、雷视融合、航迹追踪、探测识别等数十项核心能力，实现对无人机的闭环管理，已在北京、深圳、合肥等三十余城市开展业务示范及试验，累计轨迹数达千万级。

　　五大类技术试验低空航线覆盖多地域、多场景、多高度、多长度等应用场景，包括用于城区配送的“微立方”1公里短距航线、用于医疗急救的“小立方”10公里中距航线、用于省际物流的“中立方”百公里跨海航线、“大立方”200公里载人出行航线以及“超立方”立体巡检航线。

　　中国民航局发布的最新数据显示，到2025年我国低空经济市场规模将达1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元。中国移动副总经理高同庆表示，低空经济作为战略性新兴产业，已成为推动全球经济发展和社会进步的重要力量。

　　作为低空基础设施与飞行服务的核心支撑，低空智联网承担着低空通信、飞行导航和空域监管等关键任务。高同庆倡议，充分发挥5G-A、大数据、人工智能、云计算等技术优势，着力打造通、感、管、导一体的低空智联网技术创新体系；加强产业协同创新基地建设，着力破解低空智联网发展中的堵点、卡点、难点；强化多方合作模式创新，促进新场景、新应用不断涌现，实现从技术创新到应用落地的商业闭环。

(责编：杨曦、陈键)
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