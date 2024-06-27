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中国移动：全力推动5G-A×AI融合创新发展

2024年06月27日08:41 | 来源：人民网
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6月26日，在2024年GTI国际产业大会（上海）上，中国移动总经理何飚发表演讲，表示将依托GTI等国际平台，全力推动5G-A×AI融合创新发展，推进全球移动信息产业服务拓展和价值创造。

中国移动总经理何飚（受访者供图）

中国移动总经理何飚（受访者供图）

何飚表示，GTI已成长为全球移动通信领域最具影响力的国际合作平台之一。13年来，所有成员共同推动平台持续壮大，汇聚146家运营商和258家产业合作伙伴，对产业的引领和推动作用越来越强；共同推动国际互联互通，携手促进TD-LTE成为全球4G主流标准之一，运用中频段实现5G快速规模化部署，为共商国际标准、共筑繁荣生态树立了典范；共同推动信息服务普及，加快5G、5G-A、AI等创新发展，让数智技术走进千家万户、赋能千行百业，为全球经济社会高质量发展注入蓬勃动力。

作为GTI的发起方之一，中国移动在平台伙伴的鼎力支持下，锚定世界一流信息服务科技创新公司发展定位，把握数字化、网络化、智能化、绿色化、低碳化发展趋势，以科技创新打造新质生产力，推动现代化产业体系建设，有力支撑经济社会的数智化转型。

一是聚力建强新型信息基础设施。建成5G和光纤网络，启动5G-A建设，年底将在300个城市实现5G-A商用部署。开创性部署算力网络，建设全球运营商规模最大的单体智算中心，创造400G全光网超长距离传输纪录。打造能力中台，汇聚封装人工智能、大数据等近千项技术能力，降低全社会数智转型门槛。二是聚力做广新型信息服务体系。服务10亿个人客户、2.7亿家庭客户、2700万企业客户，创新5G新通话、云手机等产品，打造智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等5G行业案例超3.9万个，基本覆盖全部工业门类，助力现代化产业体系建设。三是聚力打造科技创新核心动力。实施BASIC6科创计划，系统性提出6G网络架构，成功发射6G架构验证星，搭建“梧桐”大数据平台和数据流通基础设施数联网（DSSN），发布万卡级智算集群、千亿多模态大模型、汇聚百大要素生态平台的九天人工智能基座，加快培育发展战略性新兴产业和未来产业。

何飚认为，当前，新一代信息技术与经济社会全面深度融合，“云、网、数、智、安”协同共生，“虚实软”经济形态加速融合，特别是5G和5G-A助力万物高速互联互通，AI为千行百业注智提质增效，两者的结合将充分激发万物感知、万物互联、万物智能的乘数效应，深刻改变人类的生产生活方式，为产业带来前所未有的发展机遇和商业价值。面向未来，中国移动将与全球产业伙伴携手，依托GTI等国际平台，秉承“创新、合作、开放、共赢”理念，全力推动5G-A×AI融合创新发展，共同推进全球移动信息产业服务拓展和价值创造。

一是共推技术标准演进，积极释放5G-A×AI创新红利。积极促进5G-A和AI技术融合创新和双向赋能，实现5G-A智能化、AI泛在化。全力推进技术研发，加强5G-A、AI领域前沿技术攻关，加快构建业务敏捷化、体验个性化、运维自动化的新型网络，支撑高可靠、低时延的云边端实时在线连接、计算和决策，推动计算智能、感知智能、认知智能、运动智能融合创新。全力推进标准制定，加大国际合作力度，携手产业各方，依托ITU、3GPP等国际组织，推动5G-A标准持续演进，支撑全球产业规模发展。全力推进成果转化，以需求为导向、以场景为牵引，加强5G-A、AI技术行业推广，带动产业链上中下游和大中小企业共推应用、共创价值、共享利益。

二是共促数实深度融合，全面激发5G-A×AI应用价值。全力推动5G-A和AI融入经济社会发展各领域全过程，推动行业应用从点状示范向规模化复制演进，实现智能原生化、服务一体化。体系打造AI+新产品，构建5G XR、AI智能助理、裸眼3D等AI产品族，通过全面接入AI大模型，实现产品的功能重塑、流程重构、机制重建，提升产品智能化水平。融合打造AI+DICT新服务，针对AI质检、AI安监、AI巡检等多样化需求场景，提供信息感知、传送、存储、处理一体化服务，推广工业理解计算、代码生成、数字孪生等自动驾驶级应用和解决方案，高效满足客户的个性化、定制化需求。升级打造5G-A×AI新业态，加快拓展低空运输、全感官交互沉浸式体验、自动驾驶等应用场景，培育低空经济、元宇宙、无人经济等新业态，构建数字经济增长新引擎。

三是共享优质资源要素，持续构建5G-A×AI繁荣生态。广泛凝聚国际运营商、AI+DICT产业链上下游、高校及科研院所、垂直行业合作伙伴力量，推动更大范围、更宽领域、更深层次的协同合作，实现创新多元化、合作全球化。做强全球协同平台，依托GTI、GSMA等国际合作组织共建全球开放实验室，为产学研各方提供5G-A与AI融合创新的基础环境、装置设施、行业应用场景等资源，共同开展研发合作、创新孵化。做大跨域协同项目，深入推进GTI 5G-A×AI融通发展项目，促进跨领域、跨行业、跨地域合作，加强先进经验、创新技术与产品方案等交流分享，挖掘推广融合应用案例。做优多链协同模式，通过开放场景、开放数据、对接资本、对接人才等手段，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，丰富协同方式和机制，打通从技术创新、产品研发到价值创造的路径。

(责编：曹淼、李源)
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