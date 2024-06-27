人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

科技赋能交通 提升出行体验

都 芃
2024年06月27日08:42 | 来源：科技日报
小字号

原标题：科技赋能交通 提升出行体验

暑假的脚步越来越近，又到了小朋友、大朋友集中出行的时候。近年来，交通科技飞速发展极大便利了人们的出行。

现在就让我们一起看看有哪些提升出行体验的新技术。

乘坐地铁只需伸伸手

不用刷卡、扫码，也不用刷脸，只需伸出手掌，就能刷开地铁站闸机——这种“黑科技”已被广泛应用于北京、上海、重庆等地的部分地铁站中。

与人脸识别、指纹识别一样，“刷掌”背后采用的掌静脉识别也属于生物识别技术。

首次使用“刷掌”系统前，需将掌静脉纹理特征预先录入服务器。乘车人要将手掌悬空置于“刷掌”设备的圆环识别区上方，识别区便开始闪烁红色光线，掌静脉纹理特征数据开始录入。完成录入后，圆环识别区会变成绿色。接着，屏幕上出现二维码，乘车人扫码，在相应支付应用程序中完成协议授权、实名信息授权并开通“刷掌”支付功能。在完成所有流程后，乘车人便可“刷掌”乘车。

之后，乘坐地铁时，乘车人只需找到有圆环标志的“刷掌”闸机设备，将掌心对准圆环识别区，就可以通过闸机进入车站。出站后，乘车人手机便会收到本次过闸乘车扣款的提示。

掌静脉识别具有诸多优势，可有效解决二维码识别可能存在的手机网络信号不稳定、低电量关机等问题，同时还能够防范二维码盗刷，提高用户资金安全性。掌静脉检票系统的误识率只有千万分之一，误拒率为十万分之一，可靠性强。

“防晒导航”让出行更清凉

最近我国北方地区出现大范围高温天气，骑车、步行的公众备受“烤”验。前不久，部分手机地图应用程序面向骑行和步行用户上线了“防晒导航”功能。该功能通过遥感技术和动态光影跟踪算法，可以实时计算特定时段内某道路的阴影面积。

当用户使用地图应用程序选择骑行或步行路线时，应用会显示不同路线的“阴凉比”，即每条路线中包含的“林荫”和“楼阴”路段的占比。用户可以据此选择“阴凉比”更高的路线行进，获得更加清凉的出行体验。

其中，林荫路段是地图应用程序通过遥感技术，分析道路周边树木分布密度，综合具体地理位置等因素计算出来的。

判断楼宇路段的阴影面积更复杂一些，其中涉及楼宇位置、高度、形状以及道路宽度。为此，地图应用程序工作人员设计了一套动态光影跟踪算法，其可以综合多种因素计算某路段在某时间段内的阴影覆盖面积。

目前，带“防晒导航”功能的地图应用程序已经在全国20多个城市上线。用户将应用程序升级至最新版本，即可体验。

车尾实时显示红绿灯倒计时

在路口等红绿灯时，如果前方公交车遮挡了视线，后方车辆司机看不见信号灯，就易发生闯红灯等违反交通规则的行为。为防止出现类似情况，在重庆、海南等地，部分公交车车尾屏幕会实时显示前方路口信号灯的倒计时，方便后车知晓前方路口情况。

为让公交车车尾实时显示红绿灯倒计时，工作人员对车辆进行了智能化改造。

重庆某公交车智慧化改造公司负责人岳红举介绍：“红绿灯旁边有一个灰色的方盒子，它是路侧单元（RSU），属于路侧非常重要的设备。公交车有一个通信单元（OBU），它和RSU是配对使用的。RSU可以获取信号灯的灯态信息以及倒计时时长，再将它传递给车载OBU，相关信息就可在公交车尾部显示。”

除了公交车，大客车、大货车也可能遮挡后方车辆司机视线。因此，当车辆行驶到路口时，部分导航App会显示前方红绿灯情况，并给出倒计时提示。

为实现这一功能，部分导航App公司与当地交管部门合作，将交通信号灯数据实时接入导航App。除了红绿灯倒计时，导航App还会及时推送临时交通管制、紧急情况下道路封闭等信息，保障驾驶者安全行驶。

如果无法获得交通信号灯数据，导航App还能给出倒计时吗？答案是大致可以。

部分导航App可以通过大数据和智能预测系统给出估算的红绿灯信息。例如，当人们接近红绿灯路口时，从红灯亮停下到绿灯亮起步，这中间的时间数据会被导航App记录并上传。车辆的起步速度、司机的刹车习惯或许不同，但当上传数据足够多，后台系统便可据此摸清每个路口信号灯的“脾气”，给出大致的信号灯变化参考信息。

智能“老司机”守护乘客安全

乘坐公交车时，若司机缺乏经验，车辆每次起步加速、靠站减速时，车厢内乘客可能都会感到明显晃动，要牢牢抓住把手才能站稳。

不过，在相关科技设备的帮助下，即便是新手司机也能像老司机一样，全程平稳驾驶。

在乘坐福建省厦门市部分公交车时，乘客会明显感到，当车接近斑马线、公交站时，车速便会缓慢下降。这主要得益于当地公交车安装的“5G安全节能诱导系统”。这套系统通过大数据技术，分析给出每条公交线路的最佳动力方案，辅助驾驶员平稳驾驶。

为厦门市公交车提供技术支持的工程师杨超介绍，在公交车上有一个不起眼的“盒子”，里面记录着最近一个月该车的行驶轨迹及司机的操作习惯。

“为了达到平稳起步，进出站和通过斑马线时的智能减速的效果，‘5G安全节能诱导系统’需要提前一个月采集数据。”杨超说。

厦门公交集团有限公司安监部相关负责人黄睿介绍，“5G安全节能诱导系统”会分析采集的数据，然后给出最优驾驶方案，并对车辆动力系统进行管控，控制油门开度。这套系统应用以来，厦门市公交车的交通违法和肇事事故率均大幅下降，有效保障了乘客安全。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
民航暑运旅客出行热情高 航司加大运力投放满足旅客出行需求
　　人民网北京6月26日电 （记者乔雪峰）随着大学生毕业季以及各地高考、中考的结束，全国中小学及高校开始集中放暑假，2024年暑运也随之拉开序幕，毕业游、亲子游热度纷纷被提上日程，民航出行热度不断攀升。 业内人士预计，2024年民航暑运旅客出行热情高涨，民航业运量及客座率均有望实现明显增长。…
从田间到舌尖 2000余种特色农产品、食品走进北京
　　人民网北京6月26日电 （记者孙博洋）24日，来自20多个省市区的2000多种特色农产品、食品汇聚北京新发地，为北京市民的餐桌增添更多选择。 在24日举行的全国优质食品农产品夏季展销大会上，中国食品安全报社总编辑李涛表示，此次展会为地方优质特色农产品和优质食品搭建了一个集供需对接、渠道推介、品牌赋能、线下展示、媒体宣传等于一体的全产业链服务平台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部