刘 萌

原标题：打造财政金融政策组合包 “真金白银”优惠直达消费者

今年3月27日，商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》），至6月27日届满三个月。

在财政金融支持方面，当前推动消费品以旧换新工作政策支持力度如何？取得了哪些成效？下一步，持续推动消费品以旧换新工作的着力点在哪里？《证券日报》记者就此进行了采访。

优惠直达消费者

三个月以来，从中央到地方，一系列财政金融优惠政策相继出台，确保“真金白银”的优惠尽快到达消费者手中。

记者注意到，《方案》印发后，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发通知，调整汽车贷款有关政策，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例，从原先的80%、85%调整为由金融机构自主确定，为金融机构推出“零首付”政策提供了制度支撑；随后，商务部、财政部等7部门于4月份印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新补贴的具体金额。

“在开展消费品以旧换新工作过程中，我们注重多方筹措资金，积极协调各方推出优惠措施，发补贴、降首付、减利息、免违约金，努力为企业群众打造以旧换新政策组合包。”6月25日，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在商务部召开的推动消费品以旧换新专题新闻发布会上表示。

汽车方面，财政部已经向各地下达了中央财政汽车报废更新补贴预拨资金64.4亿元；主要汽车生产企业安排汽车以旧换新等支持资金超400亿元；在金融信贷支持上，“工农中建交”，以及平安、邮储等10家银行机构参与汽车以旧换新，推出乘用车购车贷款“零首付”、降低贷款利率、提前还款减免违约金等优惠举措。

家电家装方面，除政府资金支持外，初步统计，主要家电家居生产企业、家装企业、电商平台等计划投入近200亿元支持旧机回收、产品换新、家庭装修；多家金融机构推出了家电以旧换新消费贷、利率优惠分期贷款、信用卡支付满减等金融产品。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇表示，通过政企协作，多方筹措资金打造的以旧换新政策组合包，无疑是推动消费升级、促进资源循环利用和环境保护的重要举措，体现了政策制定者对市场动态和消费者需求的深刻理解。

地方资金支持亮点多

各地加强资金支持。据商务部统计，目前各地共安排家电家装以旧换新支持资金约40亿元；各地结合实际，安排约90亿元汽车以旧换新支持资金。

以山东省为例，为放大财政资金的引导作用，山东贯通财政、金融、平台、厂家、商家“五种资源”，推出惠企利民“政策包”，统筹安排各级财政资金25亿元，10家金融机构计划投放信贷1123亿元，联合银联让利3.9亿元，电商平台投入超过6亿元，家电生产企业投入4亿元，家装家居商家优惠让利近2亿元，通过“财政补一点、金融促一点、平台出一点、企业让一点、商场贴一点”，形成消费品以旧换新政策合力。

“山东建立了《消费品以旧换新成果评估机制》，每月对进展情况进行评估，确保‘真金白银’的优惠直达消费者，把好事办实、实事办好。”山东省商务厅副厅长张型成表示。

再以广东省为例，广东省商务厅副厅长孙斌介绍，全省24个金融机构出台了60个消费信贷产品，可以用于消费品以旧换新，而且已经落实汽车贷款“零首付”政策。

在洪勇看来，这些财政金融优惠政策有三方面亮点：一是直接补贴，有效降低了消费者的换新成本，刺激了消费需求；二是降首付与减利息，不仅减轻了消费者的财务压力，还提升了换新的可行性；三是对于提前还款免违约金，增强了消费者信心，降低了换新过程中的不确定性风险，整体上营造了一个更为友好和激励性的消费环境。

下半年继续多方面发力

一系列“真金白银”优惠政策释放了强劲消费动力。

据商务部统计，汽车方面，5月份，全国汽车零售227.1万辆，同比增长8.7%；5月份报废汽车回收52.3万辆，同比增长55.6%；家电方面，1月份至5月份，主要电商平台以旧换新销售额同比增长81.8%；家装厨卫方面，5月份，限额以上单位家具类商品零售额增长4.8%，较4月份加快了3.6个百分点。

展望下半年，持续推动消费品以旧换新工作的着力点在哪里？中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，首先，为确保消费者和企业充分理解政策支持内容，需要进一步加强政策的宣传和解读，确保优惠措施直达目标群体；其次，加强政策的协同性，以避免政策碎片化；再次，持续建设和优化以旧换新平台，提升服务水平和执行效率；最后，加强市场监管和风险防控，防止企业借机涨价或违规骗补等行为，维护消费者权益，确保政策的公平性和以旧换新活动的可持续性。

洪勇表示，在财政金融支持方面或聚焦以下几方面：一是深化财政补贴政策，可能涉及补贴额度的调整和补贴方式的创新，以更好地匹配市场需求和消费者偏好；二是优化金融服务体系，比如推出更多定制化的金融产品，提供更灵活的信贷方案，以降低融资成本，提升金融服务的可获得性和便捷性；三是加强政策协同，促进跨部门合作，形成政策合力，为以旧换新活动创造更加有利的外部条件。

(责编：杨曦、陈键)

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