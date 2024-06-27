原标题：银行理财服务新质生产力研讨暨科技金融创新成果发布会在京举行

6月26日，由工银理财主办的银行理财服务新质生产力研讨暨科技金融创新成果发布会在京举行。中国工商银行副行长张伟武，北京西城区委副书记、区长刘东伟，金融街论坛学术委员会主任委员、中投公司原监事长胡浩等出席发布会。

会上，来自银行业理财登记托管中心、上海清算所、工商银行、易方达基金、工银瑞信、太保资产、华泰资管、中信证券、中银国际证券、国泰君安证券、国盛证券、华融基础、工银理财、中银理财、中邮理财、工银资本等各类金融机构的代表，和来自恒生电子、士模微电子、第四范式、贝壳等科技企业的代表一道，围绕银行理财服务新质生产力这一重大课题开展深入研讨。

在活动现场，北京金融街新质生产力联合研究中心正式揭牌成立。该中心由工银理财与北京资产管理协会、北京金融街合作发展理事会资管专委会、北京金融街研究院共同发起成立，旨在汇集多样化金融机构力量，为科技型企业全链条、全生命周期金融服务出谋划策。同时，工银理财还联合上海清算所共同发布了“上海清算所工银理财科技金融债券指数”。作为首只由资管机构发布的定制化科技金融债券指数、首只涵盖行业维度的科技金融债券指数、首只在上海清算所发布的定制化科技金融债券指数，该指数的发布不仅弥补了市场空白，还在提供市场基准、构建投资组合、发行挂钩产品等方面具有广泛的应用前景。

工银理财总裁高向阳介绍说，工银理财依托“多市场、多资产、多策略”的投研能力，已通过股权投资为300余家科创及高新技术企业提供了资金支持，2023年底进一步战略性开启股票直接投资支持科技创新，同时持续提升科技金融债券投资比例超过13.5%。未来，工银理财将以成立联合研究中心和发布科技金融债券指数为契机，在研究、投资和产品上同向发力、形成合力，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。在研究上，将研究力量向科技创新重点领域倾斜，有针对性地优化信用评估模式，深化科技创新领域的认识理解。在投资上，持续通过债券投资、股权投资和科创主题基金等方式向高新技术企业提供资金支持。在产品上，将推出一系列科创主题理财产品，助力投资者分享科技企业高成长红利。

(责编：曹淼、李源)

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