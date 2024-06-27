河南省虞城通商村镇银行成立12年以来，坚持党建引领，与虞城县部分乡镇党委、支部紧密联系，立足县域实际，共同打造“普惠金融服务站”，助力乡村振兴“开好局”，扶持乡村产业发展，护航农民增收致富。

一批资金为农户增收

家住闻集乡黄宋庄的田进步为了增加收入，凭着自己的木匠手艺于5年前开办了一家生产家具的家庭作坊。今年春节前后订单量大增，需加大原材料库存，但家里周转资金不足，这成了田进步一家最头疼的事。

虞城通商村镇银行闻集支行客户经理从村两委处得知这一情况后，主动找到客户家中，了解发现，该村好几户从事家具生产经营的都存在和田进步一家类似的情况。情况上报后，行里为该村需要资金支持的几家个体户发放了90万元的“农信贷”。

“多亏你们放了贷款，俺们才能加大生产量。现在手里有了钱，心头也有盼了！”田进步每次见到行里的工作人员，总会热情招呼。

一通电话解融资难题

“小蔡啊，这马上又到收购小麦的时候了，俺今年还需要你们支持支持，管不管？”6月初正是豫东小麦收割的黄金时节，一大早，在地头走访的客户经理蔡文光就接到客户王战勇打来的电话。

王战勇是杜集镇有名的收粮大户，自己承包百亩农田的同时还经营着小麦、玉米等农作物的收购生意。每年夏收、秋收时节都是收粮户资金需求最大的时候。虞城通商村镇银行木兰支行的客户经理们会提前一周左右开始走访，了解大家资金需求情况并及时提供帮助。

接到客户的电话，两名客户经理立即赶到他的储粮仓库了解详细情况并收集、整理相关资料。第二天下午，村镇银行便为几家收粮户发放了总计60万元的“麦粒丰”收购贷。

收到钱，王战勇边看着信息边开心地说：“关键时候还得靠你们，一个电话解决难题啊。”

农忙时节，虞城通商村镇银行工作人员还会走进田间地头，为麦收、防火的村民送上矿泉水、方便面等食物。

一个举措化燃眉之急

虞城通商村镇银行古王集支行客户经理赵腾在一次电话回访中，得知客户王慧因婆婆重病治疗花费了20多万元，无法按时归还快要到期的贷款。挂了电话，客户经理立即上报了情况。

王慧是古王集乡南祝庄村的养殖户，老公常年在外务工，自己在家和公公婆婆办了养牛场。在信贷扶持下，养殖场越办越红火，但婆婆却病倒了。

了解情况并综合评估客户的信誉后，为了不影响养殖场运转，客户经理根据相关规定为其办理了贷款展期业务。“感谢你们的理解和支持，真解了我的燃眉之急了！再过三个月就能出栏一批肉牛，资金一到我就先还贷款”。王慧拉着银行工作人员的手迟迟不愿松开。

一心服务与商户共赢

木兰老街张灯结彩，大同路商铺里货物琳琅满目，马牧集大市场人流攒动。每年农历十一月，虞城县各大街道就热闹起来，这也是虞城通商村镇银行营业部和新建路支行员工最忙的时候，他们要走街串巷宣传金融知识，挨家挨户了解信贷需求。

这个时节，新老商户或多或少都有贷款需求，2家网点的员工不仅积极帮着想办法解决问题，还会将商户们经营的商品发到朋友圈帮着宣传，实现“银行+商户，互惠又互利”。

田间地头，商铺卖场，厂区作坊，处处都有虞城通商村镇银行员工的身影和暖心服务，他们就像一个个音符，跳跃在虞城的田野上，奏出一曲曲乡村美、产业兴、农民富的乡村振兴协奏曲。（刘春梅 王宇曦）

(责编：曹淼、李源)

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