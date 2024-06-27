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波司登发布2023/24年财报：品牌势能提升 业绩高质量增长

2024年06月27日08:58 | 来源：人民网
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6月26日，波司登发布2023/24财年年报。根据财报显示，23/24财年，波司登集团收入稳步提升38.4%至约人民币232.1亿元；集团净利润稳步提升44.7%至约人民币31.2亿元，经营利润实现高质量提升。

从业务板块看，23/24上半财年，波司登各大产品类别均实现稳健增长。波司登品牌方面，收入稳步提升42.7%至约人民币167.8亿元，创同期历史新高；雪中飞品牌发力线上业务，普惠品牌升级，持续打造爆品，实现收入约为人民币20.2亿元，同比增长65.3%；贴牌加工管理方面其收入较去年同期上升16.4%，为人民币26.7亿元，创历史新高。

财报显示，波司登品牌羽绒服总收入人民币195.2亿元，同比增长43.8%。波司登相关负责人介绍，集团专注核心主业，集中优势资源，专心专注、做专做精，不断打造主业核心竞争力。在数十年的历程中，波司登沉淀了登峰、极寒、泡芙、高端户外以及滑雪五大经典系列。2023年，波司登五大经典系列再次升级，从保暖性、时尚度、轻便性等多维度进行了全面突破重塑，在稳定羽绒服市场份额首位的基础上，再次扩展产品线。

从半年度收入看，2023/24财年上半年，得益于防晒衣销量迅速提升，波司登品牌实现收入人民币44.2亿元，同比增长25.5%。

此外，基于波司登积极承担社会责任，将可持续发展理念贯彻到企业长期发展战略中，摩根士丹利资本国际（MSCI）给予波司登ESG评级为行业领先的“A”级。此外，全球环境信息研究中心（CDP）在“气候变化”领域也给予波司登“B”评级。波司登品牌价值突破千亿元，连续上榜中国500最具价值品牌。

根据财报，截至2024年3月31日，波司登集团库存周转天数为115天，较2023年3月31日144天有29天的下降；应收账款周转天数为19天，较去年同期有4天的下降，波司登资金流动性持续增强。

该负责人指出，这源于波司登在供应链管理上做的持续努力。2023/24财年，集团供应链在柔性快反、品质运营、科研技术、资源整合及成本管理方面进行了系统性的规划和升级。在商品运营上, 波司登持续维持较低首次订单比例，持续使用拉式补货、小单快返的调节机制，有效推进全渠道商品一体化运营管理。

截至2024年3月末，波司登集团羽绒服业务的常规零售网点总数较上一财年期末净减少206家至3,217家。具体而言，传统的线下渠道方面，波司登推动“以门店为中心，以顾客价值为原点”的业务流程变革，实现“单店经营提质增效”；通过“TOP门店”等项目实施落地，实现渠道端资源的有效匹配。在线上方面，波司登积极布局新零售业务，在天猫、京东销售平台重点发力，同步布局抖音等社交新电商，线上销售销售份额，行业地位持续巩固。

(责编：曹淼、李源)
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