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中宏保险：切实提供优质服务 让每一步前行更有底气

2024年06月27日09:07 | 来源：中央广电总台国际在线
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原标题：中宏保险切实提供优质服务 让每一步前行更有底气

如何提升客户金融幸福感和获得感, 让客户的每一步前行更有底气，是保险机构的重要课题。保险产品消费由于其特殊性，往往无法提供实物产品带来的感受。消费者在选择保险产品的基础上，对保险服务提出了更高的要求。中宏保险做好服务基础、增加客户权益、创新服务手段，提供更简便、更高效、更优质的综合服务，创造“丝滑”的客户体验，无疑是以客户为中心的最佳体现。

在“保险姓保”行业发展理念的引领下，近年来，中宏保险积极布局养老市场，将保障产品与养老服务相结合，以更好地满足广大客户的养老保障和服务需求。在“康养传承”的公司战略指导下，中宏保险推出了全新升级的养老综合服务，整合了业内优质的养老产业资源，为客户及其家庭提供涵盖全生命周期、覆盖不同养老模式场景的全面养老服务。

中宏保险发布的2023年客户权益报告显示，在健康服务权益方面，中宏保险共计提供了72000余次线上咨询服务，平均每天提供197个诊疗建议，线下就医服务超过7400人次，平均每天为21位用户解决就医难题；在养老服务权益方面，中宏保险提供的养老综合服务已覆盖超过28000个客户家庭，服务范畴全面涵盖居家养老、护理型机构、高端养老社区等多种养老模式。为了让客户获得更好的服务体验，中宏保险还打造了“健康+养老”双管家团队，为客户提供全流程的一站式服务。通过深入沟通客户的康养实际需求，康养管家不仅能提供专业的服务建议，还能直接对接第三方康养服务资源，并全程一对一跟进保证服务品质。

经过多年努力，中宏保险着力打造的康养生态圈建设卓有成效，目前中宏保险的康养服务网络已经覆盖超过40个城市的200多个养老机构，总计超过15万余个养老床位。未来，中宏保险将在对产品开拓创新的同时继续深化康养生态布局，为客户提供更有温度的保险保障和康养服务的同时，也打造自身业务持续增长的“第二曲线”。

近年来，中宏保险不断深化金融服务“数字化、智能化”转型，持续提升客户服务效率和服务体验，奋力谱写“数字金融”大文章。2023年，中宏保险对“宏宝”客服机器人进行了全方位升级，运用前沿的人工智能技术替代原有客服机器人的底层逻辑与架构，能更准确理解客户的提问意图，支持更形式多样的交互方式，助力提升客户体验和服务满意度。目前，新升级的“宏宝”智能客服机器人已成为客户在中宏官微“微服务”自助平台上使用率最高的服务之一，超过七成客户优先选择“宏宝”在线咨询或快速进入具体业务办理页面。作为“客户服务体系”中重要成员的“宏宝”智能客服机器人，升级后为公司提升服务效率、降低人力成本、提升客户服务满意度等方面带来了巨大帮助。

未来，中宏保险将继续承担起时代赋予的责任，持续发挥保险保障优势，服务多样化养老需求。公司将全力参与和支持国家多层次、多支柱养老保险体系建设；利用数字手段完善服务范围，补充传统金融服务不能及之处，提供有速度、更有温度的金融服务，多措并举写好五篇大文章，为广大客户提供在美好生活中前行的底气。

(责编：曹淼、李源)
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