原标题：光伏企业隆基绿能获2023年度国家科技进步奖和国家技术发明奖

近日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会在北京举行。隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基”)主持的“高效低成本太阳能单晶硅片制造关键技术创新与应用”项目近日获国家科技进步奖二等奖，其参与的“无机非金属废水处理与资源回收技术及应用”项目同时获得国家技术发明奖二等奖。

国家科学技术奖共分5项，分别为最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖。自国家科学技术奖设立以来，隆基是我国光伏领域首次以第一完成单位、第一完成人获得国家科技领域最高荣誉的民营企业，也是唯一同时获得2023年度国家科技进步奖和2023年度国家技术发明奖的光伏企业。

“高效低成本太阳能单晶硅片制造关键技术创新与应用”项目以高效、高品质、低成本、解决行业资源受限为目标，率先攻克了高温真空下超长周期硅单晶循环生长成套技术、米级热场传热传质精细化控制技术、高效氩气纯化回收全流程关键技术。同时，复合场力作用下多轨并行金刚线精镀技术、高效薄片化单晶硅材料切割技术，实现了单晶硅棒和硅片制造核心技术的系统性突破。

项目解决了光伏经济性和配套氩气、高纯石英砂资源供应瓶颈问题，有效提高单晶硅片的生产效率，降低硅片的生产成本，并且减少了生产过程中的用水量和二氧化碳排放，为光伏产业成本快速下降做出突出贡献，也奠定了中国光伏产业在单晶及硅片领域的绝对技术引领地位。

光伏是一个技术驱动型产业，持续技术创新成为行业竞争的源动力。最近5年，隆基研发投入235亿元。 (王梦瑶)

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经