人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

隆基绿能参与项目获2023年度国家科技进步奖和国家技术发明奖

2024年06月27日13:19 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：光伏企业隆基绿能获2023年度国家科技进步奖和国家技术发明奖

　　近日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会在北京举行。隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基”)主持的“高效低成本太阳能单晶硅片制造关键技术创新与应用”项目近日获国家科技进步奖二等奖，其参与的“无机非金属废水处理与资源回收技术及应用”项目同时获得国家技术发明奖二等奖。

　　国家科学技术奖共分5项，分别为最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖。自国家科学技术奖设立以来，隆基是我国光伏领域首次以第一完成单位、第一完成人获得国家科技领域最高荣誉的民营企业，也是唯一同时获得2023年度国家科技进步奖和2023年度国家技术发明奖的光伏企业。

　　“高效低成本太阳能单晶硅片制造关键技术创新与应用”项目以高效、高品质、低成本、解决行业资源受限为目标，率先攻克了高温真空下超长周期硅单晶循环生长成套技术、米级热场传热传质精细化控制技术、高效氩气纯化回收全流程关键技术。同时，复合场力作用下多轨并行金刚线精镀技术、高效薄片化单晶硅材料切割技术，实现了单晶硅棒和硅片制造核心技术的系统性突破。

　　项目解决了光伏经济性和配套氩气、高纯石英砂资源供应瓶颈问题，有效提高单晶硅片的生产效率，降低硅片的生产成本，并且减少了生产过程中的用水量和二氧化碳排放，为光伏产业成本快速下降做出突出贡献，也奠定了中国光伏产业在单晶及硅片领域的绝对技术引领地位。

　　光伏是一个技术驱动型产业，持续技术创新成为行业竞争的源动力。最近5年，隆基研发投入235亿元。 (王梦瑶)

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
1至5月份规模以上工业企业利润保持增长
　　人民网北京6月27日电 （记者杨曦）国家统计局6月27日公布数据显示，1至5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%，保持了今年以来的增长态势。 国家统计局工业司统计师于卫宁表示，5月份，随着宏观政策效应持续释放，市场需求稳步恢复，工业生产平稳增长，规模以上工业企业效益延续恢复态势，利润继续保持增长，呈现以下主要特点： 工业企业利润保持增长。…
数字经济浪潮奔涌 激活经济发展“向新力”
　　近年来，数字经济逐渐成为我国经济高质量发展的重要推动力。从云计算、大数据、物联网，到人工智能大模型、5G技术……新一代信息技术发展浪潮奔涌，数字技术加速发展，数字成果“多点开花”，数实融合不断深入，为经济高质量发展注入澎湃“向新力”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部