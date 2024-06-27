日前，由国家金融监督管理总局指导、中国保险行业协会组织的2024年“7.8 全国保险公众宣传日”活动持续开展。

平安人寿积极响应活动号召，联动全国各级机构，围绕“保险，让每一步前行更有底气”主题，从“78奋力前行”保险公益健步走、“我的保险人生”系列短视频展播、“推进高质量发展 建设金融强国”主题直播、“保险五进入”宣传服务活动四个方向，积极开展形式多样的落地活动，向社会公众普及金融保险知识，传播保险理念——

发起“78奋力前行”保险公益健步走活动。平安人寿依托中国保险行业协会设计开发的“78奋力前行”保险公益健步走微信小程序，积极发动全国各分支机构内外勤员工、客户及社会公众，开展健步走活动，倡导乐观、积极、健康、绿色的生活方式，通过捐赠步数参与公益，形成聚焦“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五个类别的保险公益项目。活动已于6月25日6:00开始，至7月8日20:00结束。

推出“我的保险人生”征集活动。鼓励各机构、团队及个人，积极参与主题短视频创作，用视频语言记录保险从业者的生活和热诚服务，展现保险的功能作用，讲好保险故事，让公众更加客观全面地了解保险业和保险从业者昂扬向上的精神风貌，传递行业正能量。

开展“推进高质量发展，建设金融强国”主题直播活动。公司邀请业内外专家学者通过直播、视频、文章等方式与公众互动，阐述保险业贯彻落实中央金融工作会议精神，聚焦“五篇大文章”，向社会公众进行政策解读、普及金融保险知识，积极推进公司高质量发展，持续为客户提供有温度的金融服务，让客户“省心、省时、又省钱”。

启动“保险五进入”宣传服务活动。平安人寿服务网络遍布全国，在国内设有35家分公司、285家中心支公司、2520个营业网点。公司积极动员各地机构，组织落实“保险五进入”（进学校、进农村、进社区、进机关、进企业）宣传服务活动。

据介绍，“7.8全国保险公众宣传日”自2013年举办首届活动以来，已成功举办12届。平安人寿党委书记、董事长杨铮表示，平安人寿始终坚持以人民为中心的发展思想，按照中央金融工作会议和中央经济工作会议部署，积极践行高质量发展，扎实做好金融工作“五篇大文章”，以优质的保险服务，护航人民美好生活，为金融强国建设目标贡献平安力量。2024年，平安人寿将结合自身业务实际，围绕“五篇大文章”、行业高质量发展等内容，充分利用宣传日有利契机，开展线上线下保险宣传活动，以高质量发展举措和成果服务党和国家重大战略，服务百姓美好生活。

(责编：曹淼、李源)

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