原标题：“年中大促狂欢季，欺诈套路需警惕” 浦发信用卡全面规范消保治理

随着年中消费旺季的到来，各家银行纷纷推出支付优惠、信用卡消费立减以及其它促消费礼包等活动，同期多家金融机构也借势推出各类营销活动，发力此次年中大促。当面对纷繁错杂的金融优惠活动时，金融消费者该如何辨别风险与保护自身权益，浦发信用卡将从金融消费者如何维护自己的八大权益方面，详细探讨权益维护的策略，帮助消费者提升自我保护意识，享受合法权益。

筑牢消费者权益保护基石，构建健康消费市场

为构建公平公正的金融生态环境，切实捍卫银行业保险业消费者的合法权益，推动市场健康发展，原中国银保监会制定并发布了《银行保险机构消费者权益保护管理办法》。其中提到的金融消费者八大权益，具体包括财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、受教育权、受尊重权和信息安全权。它们既是消费者在购买金融产品或接受金融服务过程中应享有的基本权利，也是金融机构必须尊重和保障的重要义务。

守护金融消费行为，八大权益全面解析

财产安全权：守护资金之盾。金融消费者在购买金融产品和接受金融服务过程中，依法享有财产不受威胁、侵害的权利，财产安全权是金融消费者最基本的权益。在各类促销活动期间，消费者首先要选择信誉良好的金融机构进行交易，避免在不明来源的平台进行大额转账或支付，以确保资金安全。其次，要定期查看账户信息，及时发现并处理异常情况。同时，不要随意将个人信息泄露给不明来源的第三方，避免资金被非法转移或盗用。

知情权：透明消费之窗。金融消费者享有知悉所购买金融产品或所接受金融服务的真实情况的权利，包括产品特点、风险、收益等信息。消费者在购买金融产品或接受金融服务前，应仔细阅读相关合同、说明书等文件，了解产品关键信息。对于不明白的条款或内容，及时向金融机构咨询或寻求专业意见。此外，消费者还可以关注金融机构的官方网站、社交媒体等渠道，获取更多实用信息。

自主选择权：自由决策之路。金融消费者享有自行决定是否购买金融产品或接受金融服务的权利，以及选择由哪家机构提供服务。某些金融机构可能会通过捆绑销售、搭售等方式诱导消费者购买不必要的产品。因此，消费者在选择金融产品时，一定要根据自己的实际需求和经济状况进行选择，不要盲目跟风或受到他人诱导而做出不理智的决策。避免被不必要的费用所困扰。

公平交易权：维护平等之秤。金融消费者在金融机构办理业务时享有公正、平等交易的权利，不受不公平待遇。金融机构不得设置违反公平原则的交易条件，如加重消费者责任、限制其合法权益等。消费者在遇到不公平交易时，对于不公平的条款或行为，要及时向金融机构官方渠道提出质疑或投诉。同时，消费者还可以通过调解或法律途径维护自己的权益。

依法求偿权：权益保障之锁。金融消费者在购买金融产品或接受金融服务过程中，除因自愿承担已经提示的风险而造成的损失外，遭受人身、财产损害时，金融机构确有责任的，金融消费者有向金融机构要求赔偿的权利。消费者在发现因金融机构原因导致自身权益受到侵害时，应及时向金融机构提出投诉或索赔请求，维护自己的合法权益。对于金融机构的拒绝或拖延处理行为，消费者可以通过法律途径寻求救济。此外，消费者还可以关注相关法律法规和政策动态，了解学习维权过程中的权利和义务。

受教育权：知识赋能之翼。金融消费者有接受金融消费知识教育的基本权利，特别是自身权益受到侵害时如何维权等专业知识教育。消费者可主动学习金融知识，提高自身金融素养和风险防范能力，可以通过参加金融机构或相关部门组织的金融知识普及活动、阅读金融书籍或关注金融媒体等途径获取金融知识。同时，消费者需要保持警惕性，避免受到不法分子的欺诈和误导。而金融机构则应积极开展此类普及活动，帮助消费者了解金融产品和服务的特性及风险，提高消费者的金融知识水平。

受尊重权：人格尊严之镜。金融消费者在购买金融产品或接受金融服务过程中，应受到金融机构的尊重。金融机构应尊重消费者的人格尊严和民族风俗习惯，不得因消费者的性别、年龄、种族等因素而进行歧视性差别对待。对于金融机构的不当行为或言语侵犯自身尊严时，消费者要敢于表达不满和提出抗议。

信息安全权：守护隐私之门。金融消费者对其基本信息与财务信息享有不被金融机构非相关人员知悉，不被非法定机构和任何单位与个人查询或传播的权利。金融消费者在购买金融产品或接受金融服务过程中，其个人信息应得到保护。金融机构应采取有效措施加强对本机构及第三方合作机构的管理，确保消费者信息不被泄露或滥用。消费者在使用金融产品或服务时，也应注意保护自己的个人信息安全，避免泄露给不法分子。

权益保障与智慧消费并行，共促金融行业健康发展

在年中大促期间，浦发信用卡中心在推出相关优惠活动的同时，提醒消费者注意阅读相关条款，充分尊重消费者知情权等各项权益；并且通过官方渠道和社交媒体平台，积极普及金融知识。包括推出反诈微电影“投资猫腻”，以“猫侦探”视角揭露投资骗局，有效增添科普的趣味性；而最新发布的反诈长图“消失的男友”则引导消费者进行了一场反诈剧本杀，其中添加的各类互动更能帮助消费者认识网恋骗局，学会辨别相关骗术与套路。此外，浦发银行信用卡中心在上海地铁投放的“反诈周刊”系列海报，以浅显易懂的漫画形式进行宣传科普，有效地扩大了金融教育范围。浦发银行信用卡中心将持续通过大众喜闻乐见的宣传形式，提高消费者的金融素养和风险防范能力，帮助消费者更好地保护自身权益。

在金融消费权益保护领域，浦发信用卡中心始终坚持“以人民为中心”的服务理念，持续践行金融为民理念，致力于为广大金融消费者筑牢权益保护屏障。通过积极举办金融知识教育活动，将专业知识教育送到群众身边，打通权益保护知识普及“最后一公里”，为提高重点人群防范意识和维护公众消费权益贡献浦发力量。未来，浦发银行信用卡中心将不断优化金融产品和服务，为广大消费者提供更加安全、便捷、高效的金融消费体验。同时，继续加强金融消费者权益保护工作，通过开展更多形式多样的金融知识教育行动，让金融知识深入人心，帮助消费者提升保护自身权益的能力，共同推动金融行业持续健康发展。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经