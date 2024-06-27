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财经观察：规上工业企业利润保持回升势头

人民网记者 杨曦
2024年06月27日15:26 | 来源：人民网
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国家统计局6月27日公布数据显示，1至5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，保持年初以来的回升势头。

“5月份，随着宏观政策效应持续释放，市场需求稳步恢复，工业生产平稳增长，规模以上工业企业效益延续恢复态势，利润继续保持增长。”国家统计局工业司统计师于卫宁表示。

企业营收增速加快，行业增长面扩大，转型升级稳步推进……记者观察到，5月份，规模以上工业企业利润呈现出多方面积极态势。

看营收，规上工业企业营业收入持续回升，同比增速连续两个月加快。1至5月份，规模以上工业企业营业收入同比增长2.9%，增速比1至4月份加快0.3个百分点。

于卫宁分析，工业生产保持平稳增长，工业品出厂价格回升明显，共同推动企业营收增速回升。企业营收的回升，为盈利恢复提供重要支撑。

看增长面，近八成行业利润实现增长。1至5月份，在41个工业大类行业中，有32个行业利润同比增长，占78.0%，行业增长面比1至4月份扩大2.4个百分点。

看转型升级，随着制造业高端化、智能化、绿色化深入推进，新动能新优势加快形成，装备制造业利润保持较快增长，为工业企业效益提升注入重要动力。1至5月份，装备制造业利润拉动规上工业利润增长3.6个百分点，继续发挥“压舱石”的作用。

此外，消费品制造业利润保持两位数增长。于卫宁表示，受益于国内需求稳步恢复、工业品出口总体加快等因素，消费品制造业利润保持较快增长。数据显示，1至5月份，消费品制造业利润同比增长10.9%，分行业看，13个消费品制造大类行业利润均保持增长。

值得注意的是，国家统计局6月11日公布的数据显示，5月份工业生产者出厂价格（PPI）和全国居民消费价格（CPI）的剪刀差由上月的-2.8%收窄至-1.7%，业内分析指出，这意味着工业企业盈利空间增大，从而有利于利润进一步恢复。

从未来趋势看，光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，工业利润有望继续改善。“主要是宏观数据反映国内消费和内需延续复苏态势，提振工业品需求，加上工业行业内在调整，有助于工业市场供需趋于平衡，国内工业生产者价格呈现回升态势。但需要关注全球需求与国内房地产等行业复苏表现，能源、原材料等商品价格波动等方面对工业经营影响。”

(责编：杨曦、吕骞)
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