人民网北京6月27日电 （记者王震）6月25日14时07分，嫦娥六号返回器携带人类首份月球背面样品，精准着陆在内蒙古四子王旗，任务取得圆满成功。国新办27日就探月工程嫦娥六号任务有关情况举行发布会。国家航天局副局长卞志刚表示，探月工程嫦娥六号任务实现三大突破和一项第一。

卞志刚表示，嫦娥六号实现世界首次月球背面采样返回的壮举，举国振奋、举世瞩目。3月20日，鹊桥二号中继星发射，提供月背中继支持。5月3日，长征五号遥八运载火箭准时点火，成功将嫦娥六号探测器送入预定轨道。历经地月转移、近月制动、四器两两分离、平稳落月、钻表取样、月面起飞、交会对接、样品转移、环月等待、月地转移、再入回收等11个阶段53天的挑战，嫦娥六号终于满载成果返回地球。

这是一次探索之旅。月球背面的地质结构、物质组成以及宇宙早期环境充满神秘。此次嫦娥六号选择着陆在月球背面南极-艾特肯盆地东北部阿波罗撞击坑边缘，这是月球上已知最大、最深、最古老的撞击坑。科学家对从此处钻取和表取的月球样品开展研究，有望发现更多太阳系和月球演变等重大科学奥秘。

这是一次创新之旅。嫦娥六号任务是中国航天史上迄今为止技术水平最高的月球探测任务，实现了“三大技术突破”和“一项世界第一”。即，突破了月球逆行轨道设计与控制技术、月背智能采样技术、月背起飞上升技术，实现了世界首次月球背面自动采样返回，再次创造了中国航天的世界纪录。同时，月面展示国旗所用的“玄武岩纤维”新材料、智能移动相机等新技术，也可广泛应用于国计民生领域，推动航天创造美好生活。

这也是一次合作之旅。此次任务与欧空局、法国、意大利、巴基斯坦开展了4个科学载荷的合作，获取了珍贵的第一手科学数据；开展了测控领域的协同合作。多国航天机构、驻华使节和国际组织官员受邀观摩发射。任务成功后，多国航天机构和国际组织负责人，国际同行和友人，向我们发来祝贺，并期待深化合作。

(责编：王震、吕骞)

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