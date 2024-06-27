原标题：中汽研科技：自动驾驶落地认证系统

近日，第二届未来汽车先行者大会在深圳国际会展中心成功举行。大会以“争流”为主题，汇聚来自行业各不同赛道的“先行者”，面向科技、未来和市场，共同探索汽车产业发展新篇章。

中汽中心首席专家、中汽研科技智能网联汽车研究部部长郭魁元受邀出席“车载数智化技术专场”主题论坛，并发表“自动驾驶落地认证系统”主题演讲。

郭魁元提到，在自动驾驶的前沿领域，中国在国际上扮演着非常重要的作用，在智能网联以及汽车智能化领域编制了完整的标准体系。到明年，将有100项国家标准完成整体的制定以及立项工作。在落地认证系统上，深圳是国内首个以地方立法的方式来完成自动驾驶应用的整体政策口径。在自动驾驶真正的商业化落地和销售市场上，深圳有自己独特的优势。

郭魁元表示，中汽中心围绕自动驾驶的认证测试做了全面的部署和准备工作，与深圳市政府签署了战略合作协议，成立中汽中心全资二级子公司，与香港应科院深度合作，全力推进粤港澳大湾区自动驾驶整体工作，并结合当地特色构建了“2+2+N”的整体服务。未来，中汽中心将始终肩负“引领汽车行业进步、支撑汽车强国建设”的企业使命，不断加速创新步伐，为推动智能网联发展汽车产业发展做出更大贡献。

(责编：曹淼、李源)

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