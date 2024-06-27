人民网北京6月27日电 （记者王震）国新办27日就探月工程嫦娥六号任务有关情况举行发布会。国家航天局副局长卞志刚在会上表示，中外科学家使用中国探月数据，已发表1900余篇论文。

卞志刚介绍，今年是党中央决策实施探月工程20周年。20年来，在工程领导小组各单位的大力协同下，实现连战连捷，不断让中华民族飞天揽月之梦变成现实。工程汇聚了全国数千家单位、数万名科技工作者，培育凝炼了探月精神，造就了一大批优秀科技和管理人才，形成了重大科技工程实施的成功模式，打造了我国深空探测核心能力，走出了一条高质量、高效益的月球探测之路。每一次任务在实现既定目标后，又开展了拓展试验，为后续工程任务奠定更加坚实的基础。

从嫦娥五号月球样品中，中国科学家发现了月球的第6种新矿物，并命名为“嫦娥石”；研究还证明，月球在19.6亿年前，仍存在岩浆活动，使目前已知月球地质寿命“延长”了10亿年。月球样品进入“嫦娥时代”，极大丰富了人类对月球乃至宇宙的认知。

(责编：王震、吕骞)

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