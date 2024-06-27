人民网北京6月27日电 （记者王震）国新办27日就探月工程嫦娥六号任务有关情况举行发布会。国家航天局副局长卞志刚在会上表示，在同美方开展航天领域合作交流上，中国一直持开放态度。中美航天合作的障碍，根源在于美国“沃尔夫条款”这样的国内法，阻碍了中美航天合作。

卞志刚指出，中方曾经与美国建立过地球科学、空间科学的航天合作工作组，也曾与美国政府建立民用航天对话机制。应美方要求，中方还建立了中美火星探测器轨道数据交换机制，便于双方共同对探测器碰撞风险进行评估，以保证双方的火星探测计划能顺利、持续进行。

卞志刚表示，中国航天创建以来，60多年取得了大量成就。中国航天的成就是中国人凭借自己的努力和智慧实现的。美国的“沃尔夫条款”阻碍了中美两国正常的航天交流，但无法阻碍中国航天快速发展的步伐。

“关于未来中国航天的计划，会根据中国的节奏，以和平利用的目的来开展，一直是开放包容的态度，热切地希望开展平等互利的合作。”卞志刚说。

(责编：王震、吕骞)

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