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《全民所有自然资源资产核算通则》行业标准发布

2024年06月27日16:30 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，由国家林草局规划院参与起草的行业标准《全民所有自然资源资产核算通则》（TD/T 1096-2024）由自然资源部发布，将于2024年9月1日起实施。

据介绍，《全民所有自然资源资产核算通则》旨在建立通用性、标准化的技术框架与程序，彰显我国自然资源资产核算的核心理念、明确核算的总体要求。规划院参与编写了其中的全民所有森林、草原、湿地等自然资源资产以及自然保护地的实物量及价值量核算部分。该标准是国内首部规范全民所有自然资源资产核算工作的通用技术标准，它的颁布填补了本领域规范性文件的空白。

据了解，该标准的实施可以指导各类全民所有自然资源资产核算技术规程的制订与更新，服务于全民所有自然资源资产核算工作的科学有效实施，保障各类自然资源资产核算成果的科学性、系统性、完整性，维护全民所有自然资源资产所有者权益，有利于落实“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责”。

(责编：杨曦、吕骞)
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