人民网北京6月27日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，6月24日，自然资源部开展视频培训，贯彻落实国务院常务会议和全国切实做好保交房工作视频会议部署，推动各地有力有效处置闲置盘活存量土地，明确工作要求，解读政策措施，对保交房办证工作一并作了部署培训。

据介绍，针对当前盘活房地产存量土地存在的利用难、转让难、收回难等问题，自然资源部会同国家发展改革委等部门结合各地实践探索，研究出台了3个方面18条政策措施。

在“鼓励开发”方面，消除开发建设障碍，完善规划条件和相关配套设施要求，合理调整开竣工日期，依法免除因自然灾害、疫情导致的违约责任；“在促进转让”方面，充分发挥土地二级市场作用，推进房地产用地“带押过户”，配合司法及破产处置，优化分割开发程序，支持合作开发；在“规范收购收回”方面，强调了应依法收回的情形，协商收回的可采取等价置换等方式，收回收购土地用于保障性住房的，可通过地方政府专项债券等资金予以支持，但要量力而行，坚决避免新增地方政府隐性债务。

18条政策措施是系统施策的“政策工具箱”，限定时限、限定范围、封闭运行，在风险可控的前提下，为企业缓解资金困难和压降债务提供政策支持。

对下一步工作，培训着重强调了“四个坚持”，即坚持高位推动抓落实，建立协调推进机制，统筹考虑，稳妥扎实，切实防范各类风险；坚持部门联动抓落实，发挥政策协同效应，形成工作合力；坚持创造性地抓落实，敢作善为，结合实际创造性地开展工作；坚持源头治理抓落实，在严控新增问题前提下，妥善处置存量问题，不断提高治理能力和水平。

(责编：杨曦、吕骞)

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