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四川蓬安：党建引领 绘就和美乡村“画卷”

2024年06月27日16:40 | 来源：中国网
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原标题：四川蓬安：党建引领 绘就和美乡村“画卷”

　　仲夏时节，阳光热烈而慷慨，田野里的作物也长得越发茂盛。站在四川省南充市蓬安县睦坝镇武胜村的田间小道上放眼望去，翠绿的秧苗郁郁葱葱，犹如绿色的地毯。

　　“多亏了产业链党组织快速调配农机，解了燃眉之急，我们才没有错过插秧的关键时期。”望着长势喜人的水稻，睦坝镇武胜村党支部书记沈勇说，上下拧成“一股绳”、片区同下“一盘棋”，才有了如今的美丽乡村。

　　今年以来，蓬安县坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一，实施农村基层党建全域创优三年行动，围绕组织推动更加有力、干部队伍更有活力、产业发展更加兴旺、乡村治理更加有效，扎实推进基层党组织建设，不断提高农村基层党建工作质量和水平，以高质量党建引领乡村振兴。

　　组织提能打造同心共建的幸福乡村

　　今年初，当地打破村与村、镇与镇的界限，整合组建“睦坝—巨龙”粮油产业链党委，粮油产业链党委统一调度资源，吸纳龙头企业建好“朋友圈”，给链上乡村和龙头企业搭建平台，提供设备、技术及人力资源服务，让粮油产业链也得到了进一步延伸。

　　蓬安县相关负责人介绍，近年来，蓬安聚焦“3+3+3”农业现代化产业体系建设，以县农业农村部门为主导，探索建立产业链党组织，打通政府部门、链上企业、链下农户壁垒，推动实现信息互通、优势互补、发展互促。

　　此外，蓬安还围绕重点乡镇(街道)、重点项目，在河舒、睦坝等“两带三园”建立片区党委，在河舒镇、杨家镇等地建立项目党组织，积极探索“党支部+项目部”工作方法，推动问题共商、难事共办、进度共促。

　　目前，蓬安先后建立起8个产业链党组织、17个项目党组织，4个乡镇级片区党委、28个村级片区党委，确定44个中心村示范引领带动，推动和美乡村片区化组团发展。

　　队伍提优打造人才济济的活力乡村

　　“百牛渡江”品牌打响后，县城到油房沟的水泥路修通了，农家乐开起了，望江楼、牛文化广场、牛文化展览馆也修好了……”村民们介绍，这些年的变化，多亏了‘新老书记’接续奋斗。

　　油房沟社区党总支书记龚奇伟介绍，改革让油房沟实现了“面积由小变大、人口由少变多、干部由老变青、职数由多变少、效能由低变高”五大转变，曾经的空壳村、小渔村变成了示范村、幸福村。

　　选对一个人，带强一个村。近年来，蓬安县优化村级班子结构，深入实施优秀农民工回引培养工程、后备力量三年行动，持续选拔优秀农民工、退役军人、致富带头人等进入村“两委”班子;建立本地优秀人才信息库，动员在外优秀人才回村干事创业。通过学历提升、“擂台比武”等方式让人才在乡村舞台上挑大梁、担重任、唱主角。

　　目前，蓬安县吸纳25名“土专家”、69名致富能手、32名退役军人、53名返乡大学生、280名优秀农民工进入村“两委”干部队伍，基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力显著增强。

　　产业提质打造产业兴旺的实力乡村

　　“坚强有力的党组织是推进乡村振兴、产业发展的‘主引擎’。”羊角嘴村党支部书记王喜全介绍，当地探索“支部领办、统一经营、机械化耕种”的发展模式，走出了一条盘活资源、发展产业项目、特色经营促增收的新路径。

　　通过产业规范化、标准化、集约化发展，2023年羊角嘴村集体经济收入突破35万元，村民人均可支配收入达到2.6万元，购买农机20余台，培养持证农机手10余名，成功争取到全镇及周边乡镇共12300余亩粮油种、管、代、销社会化服务项目。

　　蓬安县相关负责人介绍，近年来，蓬安在全县大力推广羊角嘴村集体经济发展模式，创办专业合作社、农业企业等市场主体，发展订单农业，促进集体经济增收。深入推广“村集体+项目+农户”利益联结机制，不断增加农民收入。积极推广家庭农场与龙头企业、社会化服务组织的合作方式，创新利益联结机制，提升社会化服务对农业全产业链的覆盖率和支撑度。

　　此外，蓬安积极推行“校企合作”“校村合作”，不定期引导开展结对共建交流活动，多角度推进“党建+产业”“党建+文旅”“党建+治理”等模式，全力绘就和美乡村“新画卷”。(彭圣洲、唐亮)

(责编：曹淼、李源)
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