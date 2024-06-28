原标题：坚守做好产品原则，元气森林自在水58%市场份额领跑养生赛道

夏季来临，中式养生水这一品类正在悄然增速，饮料市场即将迎来新的增长点。据前瞻产业研究院发布的《2024年中国中式养生水行业发展趋势洞察报告》显示，中式养生水市场正呈现出爆发式增长的态势，元气森林自在水以58%市场份额领跑中式养生水赛道，此赛道预计未来五年的复合增速将超过88%，到2028年市场规模有望超过100亿元。

中式养生水品类增速迅猛，元气森林又一次踩对风口？

中式养生水的悄然走红，并非偶然。中华传统食疗文化已经近千年，红豆、薏米、枸杞、红枣、绿豆、菊花、大麦等既是传统食材，又具备一定药用价值的食药物质（药食同源），在我国有着庞大的食用基础。随着健康意识的提升，消费者对健康饮食的日益关注，传统中医的“药食同源”理念逐渐深入人心。

在这一背景下，中式养生水应运而生，凭借其零添加、无糖、健康等特色，迅速在中国饮料市场中占据一席之地。目前该赛道常见产品包括红豆薏米水、红枣枸杞水、绿豆水等。

报告统计，自2018年可漾推出红豆水之后的五年时间，国内仅有4个品牌布局中式养生水，该行业尚处于萌芽阶段。随着元气森林2023年初入局元气自在水之后，同年陆续有5个品牌入局中式养生水赛道，而到2024年至今已有10个玩家进入中式养生水行业，越来越多的行业参与者正快速增加。

“自在水稳稳落地”，是这个世界对好产品的一点奖励

有接近元气森林的人士透露，元气森林八周年内部信中唐彬森称自在水“稳稳落地”，其还提到元气森林前两年经历的“困难时期”：“焦虑时、夜不能寐时觉得这个世界是不是要放弃元气森林？用户到底还需不需要元气森林？想了一周终于想明白：只要元气森林坚持做符合用户需求的好产品，这个世界就需要我们。纵观人类历史，世界一直在奖励那些勇于做好产品的公司。6年前，我们在行业里开创了“0糖0脂0卡”气泡水品类，之后，外星人电解质水引领了国内运动饮料风潮，包括后来主打中式养生的自在水也在市场中稳稳落地，某种意义上也算获得了一点来自这个世界的奖励。”

中式养生水这个品类目前市场虽尚处于起步阶段，但其发展势头不容小觑。可漾起步早，凭借多年累积取得不俗的成绩，抖音销量翻倍。而新兴品牌元气自在水上市不到一年便销量破亿，这两大突破性的发展侧面证明中式养生水的市场潜力。

以电解质水的品类发展历程来看，2022年以前，电解质水还很小众，2023年火速爆发，众多品牌跟进。从电解质水到如今的中式养生水，新品类发展路径似乎都会经历从小众到飞速发展，再到竞争加剧。

从整体规模来看，2023年中国中式养生水市场规模达到4.5亿元，同比增长超过350%，预计至2028年可达到破百亿规模，这一数据充分证明了中式养生水市场的巨大潜力和发展前景。而元气自在水和可漾中式养生水更是以超99%的市场份额，牢牢占据了中式养生水市场的主导地位。值得一提的是，虽然元气自在水在市场上发展较晚，但其凭借元气森林的品牌影响力和创新能力，产品一经发布便迅速占据中式养生水市场的领先地位，不到一年时间便实现过亿销售，市场份额更是高达58.6%。

优质原料产地竞争激烈，“熬煮”工艺还原现煮味道

中式养生水被消费者青睐，得益于配料干净、无多余添加，其成分兼具养生功效。据调研数据表明，有65.5%的消费者因减肥祛湿、补血等功效购买中式养生水；无糖健康和配料(表)干净也是消费者购买中式养生水的主要原因，占比分别达到58.4%和37.8%。 所以在中式养生水的制作过程中，各品牌对于原料的选择极为讲究。

而接近一半的品牌得益于其原料产地的优势，如元气自在水主要采用东北的优质红豆、绿豆，云贵的优质薏米，新疆的优质红枣，宁夏的优质枸杞等。这些优质的原料不仅保证了中式养生水的口感和品质，更成为品牌核心竞争力的体现。此外，一些品牌还会选择添加具有地域特色的食材来增加风味的多样性。例如，N12、相遇欢饮等品牌便会添加广东新会陈皮、温县铁棍山药等特色食材，使得中式养生水在口感上更加丰富多彩。

除了原料产地竞争激烈之外，生产工艺亦是各大品牌打出差异化的战场。目前中式养生水主要的生产工艺是“熬煮”和“萃取”。以两大品牌为例，元气自在水采用的熬煮工艺优势在于其能够让营养成分保留更全面，同时在文火慢煮的过程中去除不良口感，保留食材的原本味道。这种工艺虽然生产时间相对较长、生产效率较低，但却能为消费者带来更加还原的现煮口感。而可漾则采用萃取工艺，通过浓缩去糖去脂保留营养微量元素，经过多层过滤后去除杂质，萃取工艺因其生产效率高，所以应用广泛，但需要多层过滤，在饮用口感上略显单薄。

中式养生水崛起：年轻化、多元化与巨大增长潜力

随着健康中国战略的深入推进，中式养生水市场迎来了前所未有的发展机遇。一系列政策如《“健康中国2030”规划纲要》和《“十四五”国民健康规划》的出台，不仅为大健康产业的规范化、快速、可持续发展提供了有力的支撑，也为中式养生水市场的开拓注入了新的活力。

近几年，社交媒体上关于“健康”的讨论声量显著增加，反映出公众对健康生活方式的重视程度不断上升。这种趋势不仅推动了滋补保健品、运动装备和健康食品等商品的市场活跃度，更为中式养生水的市场拓展提供了肥沃土壤。值得注意的是，中式养生水的消费群体主要集中在18至36岁之间，这一年轻化的客群特征为行业带来了新的挑战与机遇。

在应用场景方面，中式养生水展现出多元化的趋势。不同年龄层的消费者对养生水的需求存在差异，老年人可能更偏好具有滋补作用的产品，而年轻人则倾向于选择口感独特、功能多样的养生水。这种需求差异促使企业需要不断创新产品，开发不同口味和功效的养生水，以满足市场的多样化需求。

中式养生水凭借其独特的健康功效，正逐渐成为无糖饮料的有力替代品。预计到2028年，中式养生水将替代超过30%的无糖饮料市场，市场规模将达到约103亿元。业内专家表示，中式养生水品类在国内有庞大的饮用基础，相关企业应抓住这次机遇实现中式养生饮品市场占有率的飞跃，要注重产品差异化的研发和年轻消费群体的沟通。

展望未来，中式养生水行业的发展前景广阔。企业应积极响应国家关于健康中国的战略部署，不断提升产品质量和服务，以满足消费者对健康生活方式的追求。相信中式养生水有望能够成为推动中国饮品行业繁荣发展的重要力量，为消费者带来更多健康、纯净的饮品选择。

(责编：曹淼、李源)

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