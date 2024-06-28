原标题：“撑”一把这些了不起的小店

河南郑州有家“爱美洗车行”，30多名员工都很“特殊”：有从小被父母抛弃的聋哑人，有智力缺陷的青年人，有半边肢体不受控的中年人。他们彼此支撑着，让“爱美”美了10年。

这里洗车需要“团队协作”：有人擦洗主驾车门，有人照顾副驾位置。有人清洗车轮，有人打理脚垫……洗车虽然慢点，但十年不涨价。老客们穿越大半个城市也要来。

“他们是用自己的双手挣钱哩。”店主张芹只已经习惯了他们喊“妈”。“他们说叫‘妈’感觉心安。”“进了门，我们就是一家人。”

张芹只并不孤单，爱美洗车行背后，还有一群人在“撑”她。爱美洗车行是网商银行公益小店联盟支持的第46家小店。这是一个由网商银行发起，分担小店公益成本的项目。张芹只每年都能获得公益扶持金，缓解洗车行的开支压力。

顾名思义，公益小店就是持续做好事的街边小店。他们是经济的最小单元，一分钱一分钱里抠出微薄的利润。让经济困难的人免费吃饭，收留残障人士等善举，日积月累，也是一笔不小的开销。

“小店帮大家，我们帮小店。”为小店分摊公益成本，是公益小店联盟成立的初衷。

到今年，这个联盟已经走过了三年。加入联盟的小店也超过1500家，遍布中国31个省市。而公益像一块磁铁，让越来越多的人聚集到一起。

公益联盟里的小店，还有谁？

云南泸水·腾越轮胎经营部店主杨明金：“电影不放不行，那是山里孩子们看世界的万花筒。”

怒江峡谷深处，杨明金开了一家轮胎店，同时“开”了一家露天电影院。电影院是流动的，也是免费的。每天在不同的村庄，27年，4600场电影是50万孩子与老人看外面世界的万花筒。

最远的村子海拔2800米，盘山路200公里才能到达。村里有些老人听不懂普通话，他自学涂磁音技术，把配音转换成傈僳语。“我会把电影一直放下去，直到我拉不起幕布的那一天。”

陕西西安·慈善心羽家园店主常向阳： “我打小见不得别人不好。多帮助几个孩子，这辈子也算没白活。”

常向阳是一个特殊的“妈妈”。在她开办的慈善心羽家园里，数千个孩子都称她为“常妈妈”。2017年，在西安儿童医院附近，她开了这家“抗癌宿舍”，为困难患儿家庭提供食宿，分文不收。如今，入住的患儿已超过2300人，大多患有血液肿瘤、肝肾移植、脑瘫等疾病，最小的1个多月，最大的不足14岁。在这里，孩子上绘画课、手工课，家长听医学讲座，接受心理辅导。他们有了一个避风港。

广东东莞·猛狼乐士制鞋店店主钟胜和： “穿上合脚的鞋子，才能走稳人生的路。”

钟胜和可能是见过最多特殊脚型的鞋匠。过去4年，他为近2000个脚部残障的人定制鞋子。有人只有三分之一的脚，鞋子就得做填充；有人是高低脚，需要不同厚度的鞋跟；有人脚底有犄角，鞋底必须留个洞。他们走路受力不均，鞋子更容易损坏。钟胜和保存了历年制作的残鞋模具，给每个人写下脚型档案，只为第一时间能给老顾客做新鞋。他还开了一家网店，希望能为全国脚有残障的人定制鞋子。

这家银行为什么要在背后“撑”小店？

Q1：作为一家银行，为什么要做公益小店联盟？

网商银行公益小店联盟负责人王烨：小店主是我们重要的客户群体。作为一家专门服务小微经营者的银行，成立9年来累计为5300万小微客户提供普惠金融服务，其中超半数的客户是街边小店。

小微经营者是抗风险能力最低的群体，那些常常做公益的小店，也承担着更多的成本。我们最初的想法很简单，就是希望力所能及的范围内，在他们背后撑一把。

Q2：过程中是否遇到过困难，坚持三年的动力是什么？

网商银行公益小店联盟负责人王烨：首先是找到这些小店。目前，我们已经支持了超过1500家公益小店。有的是网友提供的线索，有的是媒体帮我们发现的。

做了一年多的时候，我们意识到，一家银行的力量是有限的，仅靠我们能为小店主做的还不够多。后来40多家品牌加入了联盟，一起撑小店。我们也得到了政府和社会的支持。

一个人或许能走得很快，但一群人才可以走更远，这也是我们坚持的原因。越来越多的爱心企业、公益组织、社会公众等加入联盟，形成良好的公益生态，一起守护小店，让小店主的公益事业更加可持续。

Q3：今年，公益小店联盟打算怎么做？

网商银行公益小店联盟负责人王烨：2024年，我们有一个“111计划”——全年扶持1000家公益小店，累计联合100个企业伙伴为小店支持物资，走入全国10个省、市树立标杆公益小店。

其实，好的公益不是一个人做了很多，而是很多人都做了一点点。中国有1亿多个体工商户，其中许多是社区、街边小店，当周围人遇到困难的时候，他们可能会成为最近、最快伸出援手的“近邻”，帮助公益小店，最终可以辐射到更多有需要的人。

(责编：曹淼、李源)

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