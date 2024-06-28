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中国银联“锦绣行动2024”暑期优惠活动启动

2024年06月28日10:06 | 来源：中国银联
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原标题：中国银联“锦绣行动2024”暑期优惠活动启动

　　正值暑期旅游旺季，文旅消费市场乘“热”而上。近日，中国银联正式启动“带上银联 乐在当夏”暑期优惠活动，聚焦暑期“旅游出行”活动主线，带动旅游目的地消费，以持续推进“锦绣行动2024”为契机，助力文旅市场持续焕发新活力。

　　即日起至2024年8月底，境内外广大银联用户可打开云闪付APP，搜索“带上银联 乐在当夏”进入活动页了解详情，在活动商户消费时选择银联卡、云闪付、银联手机闪付（手机PAY）等支付方式，有机会享受“满减”“折扣”“返现”“优惠券”等各类优惠。

　　汇聚境内境外优惠，热门消费场景广覆盖。面向境内外用户推出“旅行专项”、“惠享全球”、“长辈专项”等多种热门活动形式，分为境内游、出境游两个主要板块。

　　境内游广泛覆盖36个省市、上千个品牌、40多万家商户门店，包括旅行、美食、购物等主要暑期热门场景。此外，活动还推出境内“一分钱骑单车”、“线上看电影6.2折优惠”等形式丰富的“爆品”活动，为此次优惠活动增添更多亮眼特色。

　　出境游覆盖境外知名百货、餐饮酒店、交通出行和景点娱乐等各类场景，依托“锦绣中华卡”“旅行通”等产品，推出“内卡外用”、“外卡内用”的返现、满减优惠。

　　彰显区域消费特色，畅游中华锦绣之旅。在国内包括上海、北京、大连、青岛、重庆、厦门、天津、宁波、宁夏、西藏、广东、云南、安徽、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、广西、新疆、内蒙古、江苏、吉林、辽宁、青海、山东、山西、深圳、四川、陕西、甘肃、海南、江西、福建、湖南、浙江等36个省市的热门旅行目的，丰富的文旅资源为弘扬中华特色传统文化打下坚实根基。

　　以文塑旅、以旅彰文。以上海为例，“锦绣中华·上海之旅”活动囊括“游、购、住、行”4大消费场景、12大商圈、13条旅游活动支线、50余个品牌商户、4000多优质门店，“购”有奥特莱斯、日上免税店、南京路、沪上老字号；“行”有携程、机场高铁、公交地铁、乘车租车APP；“游”有奥莱之旅、免税之旅、沪上老字号之旅、南京路之旅、海洋动物之旅、博物馆之旅、美术馆之旅、主题乐园之旅……“魔都”热门旅游线路和各类“宝藏打卡地”实现全面覆盖。

　　另外值得一提的是，银联积极响应“汽车家电 以旧换新”政策，在此次活动中支持推出“汽车补贴‘最高可省万元’、‘线上加油’优惠直降、加油满200元可用20元优惠券，”以及政府消费券与银联银行消费券等各类优惠形式，积极发挥在大额消费场景中的促消费作用，为提振汽车、家电等大额零售消费贡献银联力量。

　　立足产业核心和枢纽，中国银联担当卡组织职责，在今年3月携手产业各方启动“锦绣行动2024”，共建支付包容、便利、普惠生态。此次活动立足“锦绣行动2024”整体工作框架，汇聚银联、银行、商户等各方优势资源，将进一步助力暑期文旅市场消费潜力释放。后续，银联将联动各方推出更多丰富的优惠活动，以更好体验、更多选择、更大价值回馈广大用户。

(责编：曹淼、李源)
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