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隆基绿能：可持续发展目标与技术进步成为重塑价值链的驱动因素

2024年06月28日10:24 | 来源：人民网
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6月25日至27日，世界经济论坛第十五届新领军者年会在大连举办。本届年会围绕“未来增长的新前沿”这一主题，汇聚来自政界、商界、社会组织和国际组织的1600多位杰出的创业者、创新者和专家学者，共同提出真知灼见和切实可行的解决方案。

隆基绿能战略管理中心总经理谢天受邀参会，并在价值链脱碳、可持续发展等方面发表观点。谢天表示，隆基深刻认识到自身的减排责任，于2020年已相继加入RE100、EP100、EV100倡议及科学碳目标倡议（SBTi），并逐步建立全价值链温室气体排放核算体系，制定了符合光伏行业发展趋势和自身经营状况的减排目标。隆基以技术合作为核心，聚焦科技创新，构建全价值链协同创新运作体系，推动行业上下游高质量协同发展。

“可再生能源企业打造自身的绿色化、零碳化和可持续价值链，也将是未来能够做出可持续的气候贡献的重要因素。”谢天表示。

谢天介绍，公司通过不断的技术研发和创新迭代，提高光伏电池转换效率，降低光伏发电度电成本，实现光伏产业降本增效。2012年至2023年底，隆基绿能光伏硅片累计出货量超过414.24GW，占全球光伏累计装机量的27%，可产生17361亿kWh的绿色电力，相当于避免了8.12亿吨二氧化碳排放。2023年12月，世界经济论坛发布最新一批“灯塔网络”名单，隆基嘉兴基地成为全球光伏行业“灯塔工厂”。

据了解，隆基“灯塔工厂”建设了超过30项数字化用例，实现了产品品质可靠性提升43%，产品生产交付周期缩短84%，基地整体的单位能耗降低了20%。

(责编：曹淼、李源)
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