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南京银行北京分行：聚焦本地客户 发挥投资银行业务领域特色优势

2024年06月28日10:33 | 来源：中国网财经
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原标题：南京银行北京分行：聚焦本地客户，发挥投资银行业务领域特色优势

　　长期以来，南京银行始终将投资银行业务作为特色业务予以高度重视，并在行业内积聚了较高的美誉度。作为南京银行在北京地区的分支机构，在北京地区的金融版图中，北京分行也在本地投资银行业务领域展现出了独特的魅力，始终将目光聚焦于本地客户，致力于为这些客户提供优质、综合化的金融服务，打响了投资银行业务特色服务品牌。

　　南京银行北京分行高度重视投资银行业务的发展，拥有一支专业且富有经验的投资银行业务团队，通过深厚的专业知识和丰富的实践经验，为本地客户量身定制了一系列高质量的投资银行业务服务方案。无论是在债券承销方面，还是在股权重组并购、银团业务、撮合业务方面，该行都在本地投资银行业务领域充分发挥了自身的特色优势，展现出较强的专业能力。

　　针对本地客户的需求，南京银行北京分行深入了解客户的业务特点和发展规划，提供了精准的投资银行业务金融方案。例如，针对某央企客户在数字人民币领域的特殊需求，南京银行北京分行承销了该客户首次发行的数字人民币债券，发行成功后，募集资金全部归集于发行人的数字人民币钱包。此次发行由南京银行北京分行发起，首次将数字人民币与资金募集方式相结合，有效发挥数字人民币支付即结算、无手续费、安全性高等优势，进一步丰富了数字人民币应用场景与金融业态，具有重要的推广示范意义。

　　在并购重组领域，南京银行北京分行同样表现出色。基于对本地市场的深入洞察，为本地客户制定极具针对性的并购重组方案，推动企业实现战略转型和升级，2024年年中，南京银行北京分行成功落地了北京某企业3亿元并购融资，切实解决了客户在股权重组方面的难题。

　　除了传统的投资银行业务，南京银行北京分行还积极探索创新业务模式，以满足本地客户日益多样化的需求，通过不断推出创新型投资银行业务产品和服务，为客户提供了更多的选择和可能。

　　在服务本地客户的过程中，南京银行北京分行始终秉持以客户为中心的理念，用心倾听客户的声音，深入理解他们的诉求，凭借优质的服务和良好的口碑，与众多本地企业建立了长期稳定的合作关系。

　　未来，南京银行北京分行将继续坚定不移地聚焦本地客户，不断挖掘和发挥投资银行业务的特色优势。通过持续提升团队的专业素养和业务能力，为本地客户提供更加卓越的投资银行业务服务，助力本地经济的繁荣发展。南京银行北京分行将以其独特的优势和不懈的努力，在北京地区的金融舞台上书写更加辉煌的篇章。

(责编：曹淼、李源)
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