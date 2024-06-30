长江干流洞庭湖入江口以下将全线超警 水利部门科学应对打好主动仗
2024年06月30日11:04 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月30日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受6月25日以来持续强降雨影响，长江流域内90条河流发生超警及以上洪水，长江中下游干流及两湖湖区水位持续快速上涨，“长江2024年第1号洪水”28日14时已在长江中下游干流形成，30日6时，长江中下游干流莲花塘、九江、湖口站水位分别超警0.2米、0.84米、0.93米。据预报，长江干流洞庭湖入江口以下将发生全线超警洪水，部分江段超警时间持续10天以上，流域防汛形势严峻。
本次长江中下游洪水发生发展过程中，长江干流和洞庭湖、鄱阳湖河湖超警范围大、持续时间长，堤防长时间受水浸泡，容易引发险情。
水利部门闻汛而动，认真做好防御超警洪水的各项工作。科学调度流域水工程尽量降低超警河长和超警幅度。水利部长江水利委员会调度三峡水库日均出库流量自24000立方米每秒左右逐步减小至14000立方米每秒左右，同时洞庭湖、鄱阳湖流域控制性水库全部投入拦洪运用，减轻两湖入湖河道尾闾堤防压力，通过水库群联合调度，可分别降低城陵矶（莲花塘）、汉口、湖口、大通站最高水位0.7米、0.4米、0.2米和0.15米左右。
水利部相关负责人介绍，下一步将继续发挥以三峡水库为核心的流域骨干工程，有序控制下泄流量、拦蓄洪水，尽量减轻对洞庭湖、鄱阳湖洪水下泄顶托，为长江中下游及两湖湖区洪水让出退洪通道，减少中下游超警时间。
(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 事关金融消费者权益保护 三部门发文明确工作安排
- 人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会28日联合发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告（以下简称公告）。 根据公告，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。…
- 科技创新迎来更多金融支持 为高质量发展提供有力支撑
- 湖北推广“创新积分贷”，山东打造“科融信贷”专项产品，安徽推出“共同成长计划”，江苏创新“仪器贷”，深圳探索 “腾飞贷”…… 近年来，适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。 如何进一步提升科技金融服务的触达率和获得性，推动科技金融服务增量、扩面、提质，做好科技金融大文章？中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（下称《工作方案》）表示，要全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。…
- 评论
- 关注