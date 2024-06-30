人民网北京6月30日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受6月25日以来持续强降雨影响，长江流域内90条河流发生超警及以上洪水，长江中下游干流及两湖湖区水位持续快速上涨，“长江2024年第1号洪水”28日14时已在长江中下游干流形成，30日6时，长江中下游干流莲花塘、九江、湖口站水位分别超警0.2米、0.84米、0.93米。据预报，长江干流洞庭湖入江口以下将发生全线超警洪水，部分江段超警时间持续10天以上，流域防汛形势严峻。

本次长江中下游洪水发生发展过程中，长江干流和洞庭湖、鄱阳湖河湖超警范围大、持续时间长，堤防长时间受水浸泡，容易引发险情。

水利部门闻汛而动，认真做好防御超警洪水的各项工作。科学调度流域水工程尽量降低超警河长和超警幅度。水利部长江水利委员会调度三峡水库日均出库流量自24000立方米每秒左右逐步减小至14000立方米每秒左右，同时洞庭湖、鄱阳湖流域控制性水库全部投入拦洪运用，减轻两湖入湖河道尾闾堤防压力，通过水库群联合调度，可分别降低城陵矶（莲花塘）、汉口、湖口、大通站最高水位0.7米、0.4米、0.2米和0.15米左右。

水利部相关负责人介绍，下一步将继续发挥以三峡水库为核心的流域骨干工程，有序控制下泄流量、拦蓄洪水，尽量减轻对洞庭湖、鄱阳湖洪水下泄顶托，为长江中下游及两湖湖区洪水让出退洪通道，减少中下游超警时间。

(责编：乔业琼、高雷)

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