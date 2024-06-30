新华社深圳6月30日电（记者田建川、叶昊鸣）30日15时，举世瞩目的粤港澳大湾区超级工程深中通道，正式通车试运营。

深中通道集“桥、岛、隧、水下互通”为一体，是国家重大工程和世界级跨海集群工程。深中通道全长约24公里，北距虎门大桥约30公里，南距港珠澳大桥约31公里，采用设计时速100公里的双向8车道高速公路技术标准。

深中通道是构建粤港澳大湾区综合交通运输体系的核心交通枢纽工程。作为环珠江口“A”字形交通网络骨架的关键一“横”，深中通道跨越伶仃洋，让珠江口东西两岸的“深莞惠”与“珠中江”两大城市群实现了跨海直连。

深圳、中山之间的车程由此前的约2小时缩短至约30分钟，两地携手进入“半小时经济生活圈”。

广东省交通运输厅厅长林飞鸣说，深中通道拥有我国基础设施建设的最前沿技术，是加快建设交通强国的生动写照，其建成通车将彻底改变珠江口整体路网格局，对粤港澳大湾区经济社会发展具有重要意义。

深中通道历时7年建设，项目团队研发形成了15项世界首创的核心材料、关键技术和大国重器，创造了10项“世界之最”。

自建设以来，深中通道获得发明专利200余项、行业协会奖项数十项，并屡获国际赞誉。2024年4月，深中大桥荣获被称为桥梁界“诺贝尔奖”的国际桥梁大会“乔治·理查德森奖”，深中隧道荣膺“全球隧道与地下工程领域50项标志性工程”。

“我们坚持关键技术自主创新，将创新主导权牢牢掌握在自己手中。”深中通道管理中心主任、总工程师宋神友说，深中通道完成了多项技术创新，特别是在钢壳—混凝土沉管隧道设计施工领域形成了原创性成果，实现了“从0到1”的突破，为世界跨海通道工程建设贡献了中国方案。

(责编：赵光霞、卫嘉)

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