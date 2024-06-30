6月30日15时

国家重大工程深中通道正式通车试运营

深圳至中山的车程将从此前约2小时缩短至30分钟

两地携手进入“半小时经济生活圈”

深中通道起自深圳机场互通立交，向西跨越伶仃洋海域

通过万顷沙互通与南中高速连接

在中山市马鞍岛登陆，与中开高速对接

路线全长约24公里

是全球首个集“桥、岛、隧、水下互通”为一体的跨海集群工程

深中通道完成了环珠江口“A”字形交通网络骨架的关键一“横”

不仅让“深莞惠”与“珠中江”两大城市群实现跨海直连

更将促进珠江口东西两岸经济、文化、科技等领域深度融合

记者：叶昊鸣、田建川

编辑：秦交锋

设计：苗夏阳、栾若卉

新华社国内部、新华社广东分社联合出品

(责编：赵光霞、卫嘉)

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