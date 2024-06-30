6月30日，海南商业航天发射场正式宣布已具备执行发射能力，这意味着历经短短两年时间，该发射场现在已经能够承接火箭发射业务并实现商业化运营，今年下半年，该发射场将迎来首次火箭发射。

2022年7月，中国在海南开始建设国内首个商业航天发射场，这一加速商业航天产业发展的重大举措受到外界广泛关注。

当前，该发射场正瞄准首次火箭发射任务进行全系统合练。未来，发射场将继续建设多个新的发射工位，并有望帮助其他国家发射火箭、卫星及其他航天器，带动世界商业航天产业发展。

记者：陈凯姿、黎多江

新华社音视频部制作

(责编：赵光霞、卫嘉)

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