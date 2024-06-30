人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

稳中求进每月看丨年中再发力 巩固好势头——6月全国各地经济社会发展观察

2024年06月30日18:05 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京6月30日电 题：年中再发力 巩固好势头——6月全国各地经济社会发展观察

　　新华社记者

　　时至年中，盛夏时节。田间热火朝天，车间紧张忙碌。夏粮有望再获丰收、耐心资本加速培育、“老有所养”更有保障……当前正处于决定全年经济走势的关键节点，全国各地持续发力，巩固经济回升向好态势，惠民生举措落地见效。

　　观察之一：“三夏”农事忙

　　伴随着水泵的轰鸣声，一股股清凉的水流从喷头中喷出，洒在刚刚播种的玉米田上。6月25日，河北省衡水市故城县东大洼现代农业园区玉米种植基地内，种粮大户论洪赤指挥工人启动节水喷灌机，对播种的3000余亩玉米进行灌溉。

　　连日来，河北遭遇持续高温天气，部分地区最高温度超过40摄氏度。河北省农业农村厅相关负责人表示，对夏种墒情不足的地区，会同水利部门做好应急引水、调水、提水、送水等工作，并利用大功率水泵、移动浇灌设备等抗旱物资储备，增加抗旱水源，提高出苗质量。

　　近期，我国气候南涝北旱特征明显。各地各部门在“三夏”工作中加强应对，将损失和影响减至最低。

　　在江苏省徐州市、宿迁市田间地头，农户们也忙碌着喷灌作业，增墒保苗，以应对连续干旱天气。6月中旬，江苏省小麦大规模机收基本结束，多地压茬推进夏种、夏管。

　　在淮北地区全力抗旱的同时，江苏省沿淮及淮河以南地区闻“汛”而动，严阵以待防御强降雨，实施防灾减灾措施，确保全年粮食丰产丰收。据江苏全省农情调度，今年夏粮生产总体呈现面积增、单产增、总产增的“三增”良好形势。

　　黄河、淮河、海河流域控制性水工程全面进入抗旱调度模式，加大下泄流量和水量，保障夏播用水需求；山东、河北等地通过加密监测预警、科学调度水源等举措，努力扩大灌溉面积……多地多部门正采取多种措施，全力抗旱保夏播保供水。

　　来自农业农村部的最新数据显示，截至6月25日17时，全国夏粮已收94.8%，同比快0.8个百分点。全国夏播粮食已播79.6%，其中夏玉米播种过九成半，中稻播栽近九成，夏大豆播种近八成。

　　【记者观察】夏粮，全年粮食生产的第一季。全力以赴抓好夏收、夏种、夏管，对于端牢14亿多中国人的饭碗至关重要。面对极端天气，今年“三夏”生产受到一定影响，仍要继续健全农业基础设施，强化科技支撑，健全农业防灾减灾救灾长效机制，筑牢粮食安全根基。

　　观察之二：培育耐心资本各地在行动

　　科技创新投入高、周期长、不确定性强，离不开创业投资、耐心资本的“加持”。6月，相关政策信号密集出现。

　　6月7日，国务院常务会议指出，充分发挥创业投资投早、投小、投硬科技作用。近日，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，鼓励长期资金投向创业投资。

　　在6月19日至20日举行的2024陆家嘴论坛上，耐心资本成为高频词汇。论坛期间，中国人寿集团旗下国寿投资公司与上海国有资本投资有限公司、上海浦东创新投资发展(集团)有限公司签署科创投资基金合作意向协议，发挥央地协同的耐心资本作用。

　　“此次三方合作将加强科技创新与金融投资的协同联动，进一步支持上海市集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业高质量发展。”上海国有资本投资有限公司党委书记、董事长袁国华说。

　　放眼全国，6月各地纷纷布局培育耐心资本，更好服务科技创新和高水平科技自立自强。

　　总规模500亿元的江苏省战略性新兴产业母基金启动运行；首期规模10亿元的海南自贸港创新投资基金已正式开展投资运作；北京经开区设立了首期规模10.01亿元的科技创新股权投资基金，进一步发挥财政资金在促进科技成果转化等方面的引导作用……

　　当前，耐心资本正加速培育，为技术创新、传统产业升级、新产业培育提供稳定的资本支持，成为各地加快发展新质生产力的重要引擎之一。

　　【记者观察】耐心资本看重的是未来、投资的是价值。相信随着耐心资本不断壮大，将进一步激发我国创业投资行业发展的动能和潜力，为支持科技创新和高水平科技自立自强贡献更大力量。

　　观察之三：绿色“成绩单”持续刷新

　　6月的神州大地，郁郁葱葱，生机无限。6月5日是环境日，一份绿意盎然的“成绩单”出炉。

　　《2023中国生态环境状况公报》显示：天更蓝了，全国339个地级及以上城市PM2.5平均浓度为30微克/立方米；水更清了，全国地表水优良水质断面比例为89.4%；山更美了，全国陆域生态保护红线面积占陆域国土面积比例超30%。

　　吉林、浙江、山西、甘肃等地也在6月披露了最新的生态保护情况和最新的生态保护举措。

　　全面消除劣五类水质、农村及土壤环境质量稳定安全……环境日前夕，《2023年吉林省生态环境状况公报》发布；6月中旬，吉林省印发了《关于加强生态环境分区管控的若干措施》。

　　浙江省日前印发施行《浙江省空气质量持续改善行动计划》，提出优化产业结构、优化能源结构、优化交通结构等方面重点治理任务。到2025年，全省设区城市PM2.5平均浓度达到24.3微克/立方米，全面消除重度以上污染天气。

　　“高水平生态环境保护是高质量发展的前提基础。”浙江省生态环境厅有关负责人表示，深入推进产业、能源、交通结构绿色低碳转型，积极推动生态环境领域大规模设备更新，以高水平保护支撑高质量发展。

　　今年6月17日是第30个世界防治荒漠化与干旱日。据监测，近10年来，北方地区春季年均发生9.2次沙尘天气过程，与近30年同期年均12.5次相比，呈现次数减少、强度减弱的趋势。沙区生态环境的改善，带动了畜牧养殖业和林果业发展，促进了区域经济发展。

　　【记者观察】保护生态环境就是保护自然价值和增值自然资本，就是保护经济社会发展潜力和后劲。要把发展和保护、利用和修复有机统一起来，让绿色成为高质量发展最鲜明的底色。

　　观察之四：更好保障“老有所养”

　　“2012年退休时，我每月养老金为1972元，经过多次调整，到2023年底，已经达到3526元。”今年72岁的李大爷是辽宁省沈阳市企业退休人员。近日，他收到了今年每月将再增加养老金100余元的好消息。

　　为更好保障“老有所养”，人社部、财政部6月17日发布通知，明确从2024年1月1日起，为2023年底前已退休人员按照人均3%的水平提高基本养老金。近期，各省份陆续公布本地具体调整方案。

　　养老金是百姓的养老钱，关系参保人的根本利益。相关部门正在持续推进企业职工养老保险全国统筹，大力推动“跨省通办”“一网通办”。

　　6月，广大的农村老年群体也迎来利好。民政部联合21个部门出台的《关于加快发展农村养老服务的指导意见》6月13日对外公布。这是全国层面对发展农村养老服务作出的首份总体性、系统性部署。

　　每天上午10点左右，四川省绵阳市安州区河清镇马灵村的养老服务站里格外热闹，不少老人来到这里喝茶、聊天。在四川农村，县乡村相衔接的农村三级养老服务网络正逐渐完善。截至6月，已建成县级失能特困人员养护院183个、区域性养老服务中心638个、村级养老服务互助点位5000余个。

　　全国不少地方正依托农村三级养老服务网络，引入专业力量，大力发展老年助餐、智慧养老、老年教育、医养结合等新模式，不断提高老年人生活品质。

　　【记者观察】积极应对人口老龄化是我国一项长期战略任务。随着老龄化程度加剧，国家层面不断制定完善切实有效的措施，各地也在积极探索。相信随着养老服务能力与水平的提升，老年群体的获得感、幸福感、安全感将不断提升。

(责编：赵光霞、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
事关金融消费者权益保护 三部门发文明确工作安排
　　人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会28日联合发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告（以下简称公告）。 根据公告，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。…
科技创新迎来更多金融支持 为高质量发展提供有力支撑
　　湖北推广“创新积分贷”，山东打造“科融信贷”专项产品，安徽推出“共同成长计划”，江苏创新“仪器贷”，深圳探索 “腾飞贷”…… 近年来，适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。 如何进一步提升科技金融服务的触达率和获得性，推动科技金融服务增量、扩面、提质，做好科技金融大文章？中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（下称《工作方案》）表示，要全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部