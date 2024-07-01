数据来源：广东交通集团深中通道管理中心

一个倒“V”字形的入海口，将珠江口分为东西两岸，广东省深圳、东莞在一边，珠海、中山在另一边。陆上点到点必须绕行广州，最远的距离200多公里，车程3个多小时。

为了克服江海阻隔、缩短时空距离，湾区两岸的城市一直在“双向奔赴”——1997年虎门大桥完工，2018年港珠澳大桥通车，2019年南沙大桥建成……如今深中通道开通，粤港澳大湾区综合交通运输体系不断完善。

从高空俯瞰，深中通道如一条巨龙蜿蜒横卧伶仃洋上。这项超级工程全长约24公里，集“桥、岛、隧、水下互通”于一体，是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。

时空距离的缩短，促进大湾区“一小时生活圈”加快形成。通道预接了两岸多条城市干道、高快速路，同时配套了平价惠民的深中跨市公交。每逢节假日，粤东、粤西双向出行的拥堵有望得到缓解。

交通动脉的打通，推动区域协调发展“一盘棋”越走越活。改革开放以来，珠江口两岸发展逐渐呈现“东强西弱”的态势，挤在东岸“寸土寸金”、高昂成本中的各类生产要素，也渴望到西岸拓展更大的发展空间。深中通道连接了深圳、中山和广州南沙等大湾区重要节点城市，将极大便利人流、物流、信息流以及资金流等在两岸高效配置，促进产业链协同、产业集群建构。

黄茅海通道、狮子洋通道……在粤港澳大湾区，不少大型跨海工程还在推进建设中。不断强化的交通基础设施，将促进大湾区规则衔接持续深化、市场一体化水平进一步提升，托举起新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地。

（本报记者 贺林平）

《 人民日报 》（ 2024年07月01日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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