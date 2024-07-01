景观照明班组工人张国军、张明父子
“我们为重大工程出了一份力”
2024年07月01日06:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号
夜幕渐落，深邃浩瀚的伶仃洋上，亮起灯光的广东省深圳至中山跨江通道犹如一条蜿蜒的金龙，向对岸“游”去。
走下深中大桥悬索主缆，广东新粤交通投资有限公司深中通道机电工程工人张明结束了一天的工作。6月27日，这名90后小伙和同事对深中通道的景观灯做了最后一遍质量检查。
一盏盏景观灯，从平坦宽阔的桥面沿悬索延伸到高耸入云的主塔，再到匍匐海面的人工岛，以绚丽光线勾勒出这座“海上飞虹”的宏伟轮廓。过去半年多，张明所在的景观照明班组的8名工人，每天攀高爬低，为深中通道安装了6000多套线型轮廓灯和悬索点光源。
深中通道“点灯人”中，还包括张明的父亲张国军。这对来自吉林省四平市的“父子兵”，常年走南闯北，参与多个重大工程建设。在深中通道项目中，他们主要负责中山大桥、深中大桥和西人工岛的景观照明设施安装。
最考验水平的，是在深中大桥悬索上安装景观灯。悬索主缆呈“U”字形，让两座大桥主塔在海上“牵手”。张明绑着安全带，从“U”字的最低点攀上悬索，一步步向上挪。“悬索是圆形的，作业面只有两脚并立那么宽，涂着防滑材料，我们也做足了安全措施。”张明说。
前段时间，为了吉林老家20余亩玉米地的播种，张国军不得不赶回去。“不能在现场看深中通道正式通车，很遗憾。我们为重大工程出了一份力，觉得特别光荣！”电话中，张国军笑声爽朗。
伶仃洋上，海风呼啸。长时间风吹日晒，张明的脸越发黝黑，但眼睛里神采飞扬：“灯照亮路，作为一名‘点灯人’，能照亮无数人的路，我感到很自豪。”
《 人民日报 》（ 2024年07月01日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 事关金融消费者权益保护 三部门发文明确工作安排
- 人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会28日联合发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告（以下简称公告）。 根据公告，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。…
- 科技创新迎来更多金融支持 为高质量发展提供有力支撑
- 湖北推广“创新积分贷”，山东打造“科融信贷”专项产品，安徽推出“共同成长计划”，江苏创新“仪器贷”，深圳探索 “腾飞贷”…… 近年来，适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。 如何进一步提升科技金融服务的触达率和获得性，推动科技金融服务增量、扩面、提质，做好科技金融大文章？中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（下称《工作方案》）表示，要全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。…
- 评论
- 关注