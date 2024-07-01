本报记者 程远州

夜幕渐落，深邃浩瀚的伶仃洋上，亮起灯光的广东省深圳至中山跨江通道犹如一条蜿蜒的金龙，向对岸“游”去。

走下深中大桥悬索主缆，广东新粤交通投资有限公司深中通道机电工程工人张明结束了一天的工作。6月27日，这名90后小伙和同事对深中通道的景观灯做了最后一遍质量检查。

一盏盏景观灯，从平坦宽阔的桥面沿悬索延伸到高耸入云的主塔，再到匍匐海面的人工岛，以绚丽光线勾勒出这座“海上飞虹”的宏伟轮廓。过去半年多，张明所在的景观照明班组的8名工人，每天攀高爬低，为深中通道安装了6000多套线型轮廓灯和悬索点光源。

深中通道“点灯人”中，还包括张明的父亲张国军。这对来自吉林省四平市的“父子兵”，常年走南闯北，参与多个重大工程建设。在深中通道项目中，他们主要负责中山大桥、深中大桥和西人工岛的景观照明设施安装。

最考验水平的，是在深中大桥悬索上安装景观灯。悬索主缆呈“U”字形，让两座大桥主塔在海上“牵手”。张明绑着安全带，从“U”字的最低点攀上悬索，一步步向上挪。“悬索是圆形的，作业面只有两脚并立那么宽，涂着防滑材料，我们也做足了安全措施。”张明说。

前段时间，为了吉林老家20余亩玉米地的播种，张国军不得不赶回去。“不能在现场看深中通道正式通车，很遗憾。我们为重大工程出了一份力，觉得特别光荣！”电话中，张国军笑声爽朗。

伶仃洋上，海风呼啸。长时间风吹日晒，张明的脸越发黝黑，但眼睛里神采飞扬：“灯照亮路，作为一名‘点灯人’，能照亮无数人的路，我感到很自豪。”

《 人民日报 》（ 2024年07月01日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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