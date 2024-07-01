居住深圳、中山的吴廷友、刘俊怡夫妇
“工作生活都能更好兼顾”
2024年07月01日06:45 | 来源：人民网－人民日报
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看到深中通道通车的新闻，29岁的刘俊怡欣喜不已。2021年，她和丈夫吴廷友大学毕业，先后来到广东工作。刘俊怡就职于地处中山市的广东省电信规划设计院有限公司第三分公司，吴廷友则入职了位于深圳市的深信服科技股份有限公司。
从那时起，小两口便租住在两地，距离虽然不算远，相聚却并不易。“从中山去深圳，原来需要先北上绕到虎门大桥，过桥后再南下。每逢周五晚，堵车是常态，三四个小时才能到。”刘俊怡说，“堵在路上，上厕所不方便，连水都不敢喝，期盼见面的雀跃心情也被破坏了。”
让她心疼的还有高昂的路费。中山和深圳之间虽有高铁，但车次较少，周末很难买到时间合适的票。大巴车次较多，但相比小车速度较慢。综合考量之下，刘俊怡往往选择坐网约车。“路程112公里，车费将近300元，还要另行支付78元高速费。一来一回，花费近800元。”
6月5日，消息发布：深中通道通车当天，深中跨市定制公交专线将同步开通。两条线路分别为“中山博览中心—深圳前海梦工场北区”和“中山国际人才港—深圳前海梦工场北区”，共投入24辆大巴车。
刘俊怡打开地图一查，自己从公司出发，打车到中山博览中心站，坐上跨市公交，在终点前海梦工场北区站下车后，再打车前往丈夫公司所在的南山区科技园，预计只需1小时40分钟，打车费加跨市公交费用约60元，时间和路费都大幅度压缩。全长约24公里的深中通道，就像大写字母“A”里的横杠，把中山、深圳之间的距离大大缩短了。
目前，小两口准备在地处深中通道一端的中山市翠亨新区购置新房。“住在这里，工作生活都能更好兼顾，未来的日子令人期待。”吴廷友说。
《 人民日报 》（ 2024年07月01日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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