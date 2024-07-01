研发在深圳、生产在中山的新益昌公司
“科研生产将更紧密联系”
2024年07月01日06:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号
迎着周五的阳光，深圳新益昌科技股份有限公司总裁办主任袁茉莉，从深圳宝安驱车赶往位于中山翠亨新区的产业园，开始一天的工作。“产业园距深中通道中山出口不到2公里，我非常期待30号通道开通。”袁茉莉说。
新益昌是一家主营高端智能装备制造的企业，早在2017年深中通道主体工程开工建设时，就在中山注册了子公司，并于2018年在翠亨新区开建高端智能装备制造基地。2023年，超7万平方米的新益昌中山产业园全面投产，形成了“深圳总部+中山基地”的发展格局。
公司布局深中两地发展以来，袁茉莉每周都要两头跑。“以前从深圳开车去中山，经常遇到堵车，单程就要两个多小时。”袁茉莉说。
“深中通道开通之后，科研生产将更紧密联系。”袁茉莉说，“原来，科研人员从科技园研发中心过来，高速过路费90多元，现在不仅时间压缩一半，过路费也划算。货运费用也减少了，帮助企业降本增效。”
从中山产业园办公楼远眺伶仃洋，波光粼粼的海面上，“S”形的深中通道宛若一条丝带，向着海的对岸延伸。“我们把研发基地放在深圳，把生产基地放在中山，毗邻深中通道，两边联合，优势互补。”袁茉莉说，深中通道将公司的研发基地和生产基地联通起来，深圳的科研人员能更紧密地联系中山的生产一线，助力科研成果转化落地更高效。
“我们还考虑在周末设置往返深圳和中山的通勤大巴，让员工上下班更便利。”袁茉莉说。
《 人民日报 》（ 2024年07月01日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 事关金融消费者权益保护 三部门发文明确工作安排
- 人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会28日联合发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告（以下简称公告）。 根据公告，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。…
- 科技创新迎来更多金融支持 为高质量发展提供有力支撑
- 湖北推广“创新积分贷”，山东打造“科融信贷”专项产品，安徽推出“共同成长计划”，江苏创新“仪器贷”，深圳探索 “腾飞贷”…… 近年来，适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。 如何进一步提升科技金融服务的触达率和获得性，推动科技金融服务增量、扩面、提质，做好科技金融大文章？中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（下称《工作方案》）表示，要全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。…
- 评论
- 关注