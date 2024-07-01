人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

研发在深圳、生产在中山的新益昌公司

“科研生产将更紧密联系”

本报记者 洪秋婷
2024年07月01日06:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　迎着周五的阳光，深圳新益昌科技股份有限公司总裁办主任袁茉莉，从深圳宝安驱车赶往位于中山翠亨新区的产业园，开始一天的工作。“产业园距深中通道中山出口不到2公里，我非常期待30号通道开通。”袁茉莉说。

　　新益昌是一家主营高端智能装备制造的企业，早在2017年深中通道主体工程开工建设时，就在中山注册了子公司，并于2018年在翠亨新区开建高端智能装备制造基地。2023年，超7万平方米的新益昌中山产业园全面投产，形成了“深圳总部+中山基地”的发展格局。

　　公司布局深中两地发展以来，袁茉莉每周都要两头跑。“以前从深圳开车去中山，经常遇到堵车，单程就要两个多小时。”袁茉莉说。

　　“深中通道开通之后，科研生产将更紧密联系。”袁茉莉说，“原来，科研人员从科技园研发中心过来，高速过路费90多元，现在不仅时间压缩一半，过路费也划算。货运费用也减少了，帮助企业降本增效。”

　　从中山产业园办公楼远眺伶仃洋，波光粼粼的海面上，“S”形的深中通道宛若一条丝带，向着海的对岸延伸。“我们把研发基地放在深圳，把生产基地放在中山，毗邻深中通道，两边联合，优势互补。”袁茉莉说，深中通道将公司的研发基地和生产基地联通起来，深圳的科研人员能更紧密地联系中山的生产一线，助力科研成果转化落地更高效。

　　“我们还考虑在周末设置往返深圳和中山的通勤大巴，让员工上下班更便利。”袁茉莉说。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月01日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
事关金融消费者权益保护 三部门发文明确工作安排
　　人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会28日联合发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告（以下简称公告）。 根据公告，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。…
科技创新迎来更多金融支持 为高质量发展提供有力支撑
　　湖北推广“创新积分贷”，山东打造“科融信贷”专项产品，安徽推出“共同成长计划”，江苏创新“仪器贷”，深圳探索 “腾飞贷”…… 近年来，适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。 如何进一步提升科技金融服务的触达率和获得性，推动科技金融服务增量、扩面、提质，做好科技金融大文章？中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（下称《工作方案》）表示，要全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部