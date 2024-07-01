本报记者 洪秋婷

迎着周五的阳光，深圳新益昌科技股份有限公司总裁办主任袁茉莉，从深圳宝安驱车赶往位于中山翠亨新区的产业园，开始一天的工作。“产业园距深中通道中山出口不到2公里，我非常期待30号通道开通。”袁茉莉说。

新益昌是一家主营高端智能装备制造的企业，早在2017年深中通道主体工程开工建设时，就在中山注册了子公司，并于2018年在翠亨新区开建高端智能装备制造基地。2023年，超7万平方米的新益昌中山产业园全面投产，形成了“深圳总部+中山基地”的发展格局。

公司布局深中两地发展以来，袁茉莉每周都要两头跑。“以前从深圳开车去中山，经常遇到堵车，单程就要两个多小时。”袁茉莉说。

“深中通道开通之后，科研生产将更紧密联系。”袁茉莉说，“原来，科研人员从科技园研发中心过来，高速过路费90多元，现在不仅时间压缩一半，过路费也划算。货运费用也减少了，帮助企业降本增效。”

从中山产业园办公楼远眺伶仃洋，波光粼粼的海面上，“S”形的深中通道宛若一条丝带，向着海的对岸延伸。“我们把研发基地放在深圳，把生产基地放在中山，毗邻深中通道，两边联合，优势互补。”袁茉莉说，深中通道将公司的研发基地和生产基地联通起来，深圳的科研人员能更紧密地联系中山的生产一线，助力科研成果转化落地更高效。

“我们还考虑在周末设置往返深圳和中山的通勤大巴，让员工上下班更便利。”袁茉莉说。

《 人民日报 》（ 2024年07月01日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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