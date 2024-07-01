本报北京6月30日电 （记者刘诗瑶）北京时间2024年6月29日19时57分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将中星3A卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该星是通信广播卫星，可为用户提供话音、数据、广播电视传输业务。

此次任务是长征系列运载火箭的第526次飞行。

《 人民日报 》（ 2024年07月01日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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