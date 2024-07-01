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拥有强大的基础软件，信息产业、数字经济的“大厦”才能建得高。反之，如果缺少强大的基础软件，其他软件和信息服务的发展也将受到制约

习近平总书记强调：“要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。”

近日，华为公司发布了鸿蒙系统的最新进展：鸿蒙生态设备突破9亿台，吸引超过254万开发者；从操作系统内核、文件系统到编程语言、人工智能框架和大模型，全部实现自研。

软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。特别是以操作系统等为代表的基础软件，处在信息产业上下游生态的枢纽位置，在信息系统中起着基础性、平台性作用，对保障信息安全也非常重要。

一个时期以来，我国应用类软件发展较快，但国产基础软件发展不够成熟、市场份额低。这一方面是由于基础软件自身具有研发周期长、投入大、见效慢等特点，后来者往往面对更大的挑战；另一方面，也与国产基础软件起步晚、缺少市场支持、难以更新迭代等有关。

拥有强大的基础软件，信息产业、数字经济的“大厦”才能建得高。反之，如果缺少强大的基础软件，其他软件和信息服务的发展也将受到制约。近年来，我国国产基础软件取得了长足进步，在操作系统、数据库、工业研发设计软件等领域逐步解决了“从无到有”的问题，一些创新性产品和服务开始涌现，行业应用持续深入，在市场上展现出较强的竞争力。而人工智能等新技术的发展，给软件产业带来了颠覆性的变革，蕴含着提升研发效率、“换道超车”的更大可能。“所当乘者势也，不可失者时也。”必须紧紧抓住这个战略机遇期，推动国产基础软件加快发展。

推动国产基础软件加快发展，首要的是坚持走中国特色自主创新道路，立足自力更生、艰苦奋斗。核心技术是国之重器，市场换不来，有钱也买不来，这一点在基础软件领域体现得尤为明显。对正在努力赶超的国产基础软件来说，必须提升自主创新能力，尤其是在底层框架、基础算法、编程语言等“根技术”上加快突破，为基础软件持续壮大夯实根基。

推动国产基础软件加快发展，要发挥好协同创新的优势。基础软件需要大量软件开发企业和人员来支撑其生态建设。开展基础软件研发攻坚，要充分发挥产业联盟、创新联合体的优势，实现“技术共建”。近年来，开源社区等发展很快，成为软件生态的重要组成部分，要积极拥抱开源，建设开源软件技术体系，在开放中形成合力，让产业协同效应充分显现出来。

推动国产基础软件加快发展，离不开人才队伍建设。全方位、多样性的人才培养是基础软件崛起的根基。我国有庞大的软件工程师队伍，但基础软件人才相对匮乏。软件是一门应用性强的学科，培养人才除了要在优化课程内容、引入前沿技术等方面下功夫，还要面向“真题实岗”强化实践教学。软件领域的人才类型多样，要建立灵活的人才激励机制，让作出贡献的人才有成就感、获得感。

当前，我国信息技术发展势头良好，市场规模大、应用场景丰富，国产基础软件发展有较好的基础。随着产学研生态的不断完善、关键核心技术的持续突破，相信在不远的将来，国产基础软件发展势头将更加强劲、水平将进一步提高，实现从“能用”到“好用”的飞跃。

《 人民日报 》（ 2024年07月01日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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