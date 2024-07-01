人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动国产基础软件加快发展（创新谈）

海 生
2024年07月01日06:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　拥有强大的基础软件，信息产业、数字经济的“大厦”才能建得高。反之，如果缺少强大的基础软件，其他软件和信息服务的发展也将受到制约

　　

　　习近平总书记强调：“要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。”

　　近日，华为公司发布了鸿蒙系统的最新进展：鸿蒙生态设备突破9亿台，吸引超过254万开发者；从操作系统内核、文件系统到编程语言、人工智能框架和大模型，全部实现自研。

　　软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。特别是以操作系统等为代表的基础软件，处在信息产业上下游生态的枢纽位置，在信息系统中起着基础性、平台性作用，对保障信息安全也非常重要。

　　一个时期以来，我国应用类软件发展较快，但国产基础软件发展不够成熟、市场份额低。这一方面是由于基础软件自身具有研发周期长、投入大、见效慢等特点，后来者往往面对更大的挑战；另一方面，也与国产基础软件起步晚、缺少市场支持、难以更新迭代等有关。

　　拥有强大的基础软件，信息产业、数字经济的“大厦”才能建得高。反之，如果缺少强大的基础软件，其他软件和信息服务的发展也将受到制约。近年来，我国国产基础软件取得了长足进步，在操作系统、数据库、工业研发设计软件等领域逐步解决了“从无到有”的问题，一些创新性产品和服务开始涌现，行业应用持续深入，在市场上展现出较强的竞争力。而人工智能等新技术的发展，给软件产业带来了颠覆性的变革，蕴含着提升研发效率、“换道超车”的更大可能。“所当乘者势也，不可失者时也。”必须紧紧抓住这个战略机遇期，推动国产基础软件加快发展。

　　推动国产基础软件加快发展，首要的是坚持走中国特色自主创新道路，立足自力更生、艰苦奋斗。核心技术是国之重器，市场换不来，有钱也买不来，这一点在基础软件领域体现得尤为明显。对正在努力赶超的国产基础软件来说，必须提升自主创新能力，尤其是在底层框架、基础算法、编程语言等“根技术”上加快突破，为基础软件持续壮大夯实根基。

　　推动国产基础软件加快发展，要发挥好协同创新的优势。基础软件需要大量软件开发企业和人员来支撑其生态建设。开展基础软件研发攻坚，要充分发挥产业联盟、创新联合体的优势，实现“技术共建”。近年来，开源社区等发展很快，成为软件生态的重要组成部分，要积极拥抱开源，建设开源软件技术体系，在开放中形成合力，让产业协同效应充分显现出来。

　　推动国产基础软件加快发展，离不开人才队伍建设。全方位、多样性的人才培养是基础软件崛起的根基。我国有庞大的软件工程师队伍，但基础软件人才相对匮乏。软件是一门应用性强的学科，培养人才除了要在优化课程内容、引入前沿技术等方面下功夫，还要面向“真题实岗”强化实践教学。软件领域的人才类型多样，要建立灵活的人才激励机制，让作出贡献的人才有成就感、获得感。

　　当前，我国信息技术发展势头良好，市场规模大、应用场景丰富，国产基础软件发展有较好的基础。随着产学研生态的不断完善、关键核心技术的持续突破，相信在不远的将来，国产基础软件发展势头将更加强劲、水平将进一步提高，实现从“能用”到“好用”的飞跃。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月01日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
事关金融消费者权益保护 三部门发文明确工作安排
　　人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会28日联合发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告（以下简称公告）。 根据公告，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。…
科技创新迎来更多金融支持 为高质量发展提供有力支撑
　　湖北推广“创新积分贷”，山东打造“科融信贷”专项产品，安徽推出“共同成长计划”，江苏创新“仪器贷”，深圳探索 “腾飞贷”…… 近年来，适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。 如何进一步提升科技金融服务的触达率和获得性，推动科技金融服务增量、扩面、提质，做好科技金融大文章？中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（下称《工作方案》）表示，要全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部